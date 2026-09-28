Après son match à l'extérieur contre la Macédoine du Nord, la Nati s'est rendue en Écosse. Mais le vol ne s'est pas déroulé comme prévu et l'avion a dû effectuer une escale imprévue.

Lucas Werder

En principe, le vol Swiss LX8806 aurait dû décoller lundi à 11 heures, heure locale, de l'aéroport international de Skopje, à destination de Glasgow. Mais au lieu d'atterrir en Écosse, l'avion affrété par la Nati s'est posé à Zurich deux heures plus tard. «Une escale pour faire le plein était nécessaire», indique l'Association suisse de football (ASF).

Cette escale n'était toutefois pas prévue. «Le retard est dû à des divergences dans le calcul du poids de la part de la compagnie aérienne», précise l'ASF. Il n'a donc pas été possible de décoller avec suffisamment de carburant pour un vol direct vers Glasgow. Après cet arrêt involontaire de près de trois heures, l'appareil de la Nati a pu repartir à 15h37.

Cette arrivée tardive en Écosse, où la Suisse disputera mardi soir (20h45) son deuxième match de Ligue des nations, entraîne le report de l'entraînement final à Hampden Park. De même, la conférence de presse avec Murat Yakin et Nico Elvedi, initialement prévue à 17h45, aura désormais lieu à 19h15, heure suisse.