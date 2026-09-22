«J'ai vacciné Granit Xhaka dans les règles de l'art!»

Comment le certificat Covid de Granit Xhaka a-t-il réellement été établi? Sa médecin, Andrea L., affirme catégoriquement que son patient a bel et bien été vacciné, contredisant la version du footballeur. Elle dément également que son cabinet soit désormais fermé.

Beat Michel , Daniel Jung et Qendresa Llugiqi

Blick a pu s’entretenir avec Andrea L., la médecin de 54 ans qui a délivré à Granit Xhaka le certificat de vaccination controversé. Elle affirme: «Je l’ai vacciné dans les règles de l'art, de manière tout à fait correcte.» Une déclaration qui jette un nouvel éclairage sur cette affaire explosive impliquant le capitaine de l’équipe nationale suisse.

Vendredi, Blick révélait l’ouverture d’une enquête contre Xhaka. Le capitaine de la Nati est soupçonné d’avoir acquis, en 2022, un faux certificat Covid. Sur le plan pénal, l’affaire porte notamment sur un éventuel faux dans les titres et sur la question de savoir si Granit Xhaka «aurait pu obtenir frauduleusement» un faux document.

Granit Xhaka reconnaît avoir acheté un certificat

Dans un premier temps, l’entourage de Granit Xhaka avait démenti les accusations. Son porte-parole, Andreas Bantel, déclarait: «Il dispose d’une attestation de sa médecin traitante confirmant qu’il a été vacciné contre le Covid 19 une première fois le 25 janvier 2022, puis une deuxième fois le 11 novembre 2022.» Par la suite, M. Bantel a corrigé la date de la deuxième injection, la fixant au 8 novembre.

Lundi, Granit Xhaka a finalement lâché une bombe: il a reconnu avoir acheté son certificat de vaccination. «J’éprouvais une profonde méfiance à l’égard du vaccin et j’étais en proie à la peur et au doute. Dans cet état d’esprit tourmenté, j’ai acheté un certificat de vaccination au lieu de faire clarifier mes questions en suspens par la voie prévue. Aujourd’hui, je vois clairement que ce n’était pas la bonne décision. C’était une erreur. Je m’en excuse.»

La médecin affirme que la vaccination a bien eu lieu

Nouveau rebondissement dans l’affaire: malgré les aveux de Granit Xhaka, la médecin Andrea L. affirme: «Je l'ai vacciné dans les règles!» Le certificat qu’elle a délivré au footballeur correspondrait donc à la réalité.

Blick a rencontré la médecin mardi dans son cabinet de Lucerne, qui est toujours ouvert et fonctionne normalement. Andrea L. a accordé au journal un bref entretien dans la salle de consultation. Ses diplômes sont accrochés au mur. Elle a obtenu son autorisation d’exercer en Allemagne ainsi que son doctorat en Suisse. La médecin paraît stressée et fatiguée. Elle autorise Blick à publier sa photo, mais demande que son nom de famille soit abrégé.

«Les événements de ces derniers jours sont à la fois surprenants et pesants», dit-elle. «J’espère que tout cela va bientôt s’arranger.» Elle dément par ailleurs les rumeurs selon lesquelles son cabinet aurait été fermé. «Je reste à la disposition de mes patients. Le cabinet est bien entendu ouvert.»

La médecin répond en permanence aux appels de ses patients et fixe également des rendez-vous en urgence. Elle explique travailler dans ce cabinet depuis quinze ans sans interruption, y compris pendant les vacances. «Même pendant la pause de midi.»

Une première injection considérée comme un rappel

Cette mère célibataire de trois enfants revient sur son activité pendant la pandémie de coronavirus. Elle avait commencé à vacciner contre le Covid en 2021. «Granit Xhaka s’est adressé à nous début 2022 pour obtenir un certificat Covid.»

Le footballeur avait indiqué avoir déjà contracté le Covid au début de l’année 2021. «Comme il possédait déjà des anticorps, la première vaccination était considérée comme un rappel», explique la médecin. Une seule injection était donc suffisante. Elle lui a alors délivré le certificat correspondant.

Selon Andrea L., une seule injection suffisait donc pour obtenir le certificat — et cette injection a bien eu lieu.

«Je n’étais pas opposée à la vaccination»

Au cours de l’entretien, la médecin insiste sur son expérience dans la prise en charge du Covid: «Mon taux de guérison et de survie chez les patients atteints du Covid était de 100%. J’ai travaillé sans interruption pendant toute la durée de la pandémie. À l’époque, de nombreux cabinets étaient fermés.»

Elle affirme que son cabinet a été régulièrement contrôlé et autorisé par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal pendant la pandémie.

Elle tient également à se démarquer du mouvement antivaccin: «À Lucerne, j’ai été l’une des premières personnes à me faire vacciner. J’ai pris le Covid très au sérieux. Je n’étais pas opposée à la vaccination», assure-t-elle.

Selon les informations de Blick, la police a perquisitionné son cabinet en 2023 et saisi des éléments de preuve. L’enquête faisait initialement suite à une plainte déposée par une caisse-maladie, qui soupçonnait la médecin d’avoir vendu trop de médicaments à ses patients. C’est au cours de cette perquisition que la police a découvert différents dossiers liés au Covid. L’un d’eux portait le nom de Granit Xhaka.

La présomption d’innocence s’applique.