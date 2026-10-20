Après l’élimination de l’Egypte face à l’Argentine en Coupe du monde, la FIFA a suspendu le sélectionneur Hossam Hassan, son frère Ibrahim et l’ailier Mostafa Ziko. La fédération égyptienne envisage un recours.

Lynn Piubel

L’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine a des conséquences pour trois Égyptiens. La commission de discipline de la FIFA a suspendu le sélectionneur Hossam Hassan et son frère jumeau Ibrahim, manager de l’équipe nationale, pour trois matches internationaux chacun. L’ailier Mostafa Ziko écope également d'une suspension de cinq rencontres, a annonceé ce lundi la fédération égyptienne de football.

Ces sanctions font suite aux incidents qui ont éclaté après le huitième de finale disputé à Atlanta, aux Etats-Unis. L’Egypte s’est inclinée 3-2 face à l’Argentine, qui a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Un but de Mostafa Ziko avait auparavant été annulé pour une faute. Dans les dernières minutes, alors que le score était de 2-2, les Egyptiens ont également réclamé un penalty. L’arbitre n’a pas sifflé et l’Argentine a ensuite marqué le but décisif.

L’Egypte pense à faire appel

Après le coup de sifflet final, le sélectionneur Hossam Hassan a vivement critiqué l’arbitrage. Mostafa Ziko aurait, de son côté, insulté l’arbitre lors d’une interview après la rencontre. Ibrahim Hassan a également attiré l’attention de la FIFA en raison de ses réactions après l’élimination.

La fédération égyptienne de football ne compte pas accepter ces sanctions sans réagir. Elle a demandé à la commission de discipline de la FIFA de lui fournir une justification détaillée. Elle examinera ensuite les possibilités juridiques à sa disposition avant de décider si elle fait appel.