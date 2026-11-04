La soirée de mardi s'est disputée dans une ambiance de deuil après la mort de Jesus de Miguel. Des hommages lui ont été rendus dans plusieurs stades, notamment par Raphinha, Alex Baena et Fabian Ruiz.

Björn Lindroos

Le monde du football est en deuil. Mardi matin, le joueur espagnol Jesus de Miguel est décédé à seulement 30 ans. La veille, l’attaquant du CD Tenerife, club de deuxième division, s’était effondré sur la pelouse lors du match contre le FC Andorre après un violent choc avec le gardien adverse. En Espagne, le sport est passé au second plan pour cette soirée de Champions League.

L’ambiance très particulière s’est ressentie dès l’entrée des joueurs sur la pelouse. En hommage à De Miguel, l’UEFA a décidé de ne pas diffuser l’hymne emblématique de la C1 avant les rencontres disputées dans les stades espagnols. Au Camp Nou de Barcelone, au Madrigal de Villarreal comme au Metropolitano de l’Atlético Madrid, le silence a remplacé la musique.

«Nos condoléances à la famille»

Toutes les équipes engagées mardi soir ont également observé une minute de silence en hommage à l’attaquant espagnol. Une photo de Jesus de Miguel a été diffusée sur les écrans géants des stades.. A Barcelone, Raphinha est ensuite devenu l’un des grands artisans de la victoire face à Aston Villa en inscrivant deux buts. Mais le Brésilien n’avait pas le cœur à la fête.

«Aujourd’hui n’est pas un jour pour parler de football. C’est une journée difficile. Apprendre cette nouvelle a été tragique. Au club, nous présentons nos condoléances à la famille. Cela pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous et c’est vraiment tragique. Comme il avait mon âge, cela m’a peut-être encore plus touché. Qu’il repose en paix», a-t-il déclaré après la rencontre lors d’une interview sur la pelouse.

D’autres joueurs ont eux aussi tenu à rendre hommage à De Miguel par des gestes particuliers. Avant la rencontre contre le Bayern Munich, Alex Baena, de l’Atlético Madrid, a ainsi porté un maillot floqué du numéro 9 et du nom du joueur décédé. Jesus de Miguel évoluait lui aussi avec le numéro 9 à Tenerife.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Un jour très triste»

Après avoir inscrit le premier de ses deux buts lors de la large victoire 6-0 du PSG contre Villarreal, Fabian Ruiz lui a également rendu hommage. Le milieu espagnol a formé le chiffre 9 avec ses mains avant de pointer les doigts vers le ciel.

Mercredi soir, les équipes engagées en Champions League observeront à nouveau une minute de silence en hommage à Jesus de Miguel. Ce sera notamment le cas du Real Madrid.

La veille, en conférence de presse, Eduardo Camavinga avait déjà tenu à lui rendre hommage. «Avant de commencer, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille de Jesus de Miguel. C’est un jour très triste pour le monde du football.»