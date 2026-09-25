Kylian Mbappé s'est blessé au genou gauche après avoir marqué contre la Turquie vendredi en Ligue des nations. Le capitaine des Bleus a quitté le terrain à la 59e minute, remplacé par Désiré Doué.

AFP Agence France-Presse

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, visiblement touché au genou gauche, est sorti sur blessure juste après avoir ouvert le score contre la Turquie, en Ligue des nations, vendredi soir.

A la 54e minute de jeu, servi par Michael Olise, l'attaquant du Real Madrid a fermé son pied droit avant de frapper, parvenant à tromper le gardien turc Ugurcan Cakir. Mais il n'a pas célébré, en commençant par boitiller avant, visage grimaçant, de s'allonger sur la pelouse tout en se tenant l'arrière du genou gauche.

Le capitaine des Bleus a un temps tenté de garder sa place sur le terrain, avant de renoncer pour de bon, à la 59e. Remplacé par Désiré Doué, Mbappé s'est immédiatement dirigé vers les vestiaires, toujours en boitant légèrement, après une rapide tape amicale de son sélectionneur, Zinédine Zidane.

Après ce premier match de Ligue des nations en Turquie, les Bleus enchaineront trois autres rencontres, en Belgique (28 septembre), au Stade de France face à l'Italie (2 octobre) puis à nouveau à Saint-Denis face aux Diables rouges (5 octobre).