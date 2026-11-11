Un joueur du FC Courtételle a écopé de neuf matches de suspension le week-end dernier. En cause, des propos jugés «racistes» lancés à l'encontre d'un adversaire aux origines turques.

Blick Sport

«Va faire tes kebabs, kebab-man.» Cette phrase, lâchée par le joueur du FC Courtételle Nathan Ducommun, lui a valu neuf matches de suspension, d'après les informations recueillies par RFJ. Le joueur de 28 ans avait pris un carton rouge le week-end passé à Langenthal, pour des propos jugés «racistes» par l'arbitre dans son rapport. Il les avait lancés en direction d'un adversaire aux origines turques. Cette version a été confirmée par le comité de son club.

Le FC Courtételle a d'ailleurs indiqué qu'il ne ferait pas recours contre la décision, ne tolérant pas des actes comme celui-ci. De son côté, Nathan Ducommun a dit à RFJ «regretter sincèrement les faits et n’avoir eu aucune intention d’être discriminatoire ou raciste». Le milieu défensif a présenté ses excuses au FC Langenthal et au joueur visé.