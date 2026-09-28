Jürgen Klopp s'agace déjà à la tête de la Mannschaft

Après la défaite de l'Allemagne 0-1 face à la Grèce, Jürgen Klopp s'est longuement exprimé. Agacé par le but encaissé, le sélectionneur allemand se veut positif avec plusieurs nouveautés.

Cédric Heeb

«Ne pas remporter le match, j'aurais pu m'en accommoder. Mais on n'a pas le droit de le perdre.» C'est ainsi que Jürgen Klopp résume, brièvement lors d'une interview accordée à la chaîne ARD, la défaite 0-1 de sa sélection allemande face à la Grèce. «Ça ne m'a pas surpris qu'ils réussissent encore à marquer un but aussi minable.»

Les expérimentations de Jürgen Klopp

Le nouveau sélectionneur national, toujours sans victoire à l'issue de son deuxième match, ce qui n'était plus arrivé depuis Helmut Schön (1964/65), entre vite dans les détails tactiques. Jürgen Klopp parle d'un adversaire qui se positionne bas, des premiers et seconds ballons pour lesquels il faut se montrer plus solide, et des espaces loin du ballon. En résumé: tout n'est pas parfait, mais beaucoup de choses sont positives.

«Cela fait partie du processus. La composition de l'équipe, la sélection des joueurs, les remplacements, tout cela relève de ma responsabilité, explique-t-il. Nous sommes une équipe nouvellement constituée et nous devons mettre en place des schémas de jeu. Le football a besoin d'entraînement, de schémas de jeu.» Pour le match contre la Grèce, Jürgen Klopp a modifié cinq postes dans son onze de départ, après avoir déjà réservé quelques surprises contre les Néerlandais (1-1). Et avec Bambasé Conté, un nouveau joueur a fait ses débuts.

«Un problème de temps»

Malgré la défaite, pas de raison de paniquer selon Jürgen Klopp. Pour le sélectionneur, ce match n'aurait pas forcément mieux tourné avec l'équipe qui avait disputé la Coupe du monde. «Nous sommes en train d'ouvrir la porte à de nombreux nouveaux visages. Ces nouveaux venus n'ont pas commis beaucoup d'erreurs», a déclaré le «Normal One». Mais tout cela prend du temps, ce dont l'équipe ne dispose pas forcément.

Le fait qu'il expérimente beaucoup et que de nouveaux joueurs rejoignent désormais le groupe pour les matches contre la Serbie jeudi et contre la Grèce dimanche prochain était «inévitable», explique Jürgen Klopp. «Ça s'est très bien passé cette semaine. Nous allons trouver nos marques, et tout va se mettre en place. Nous faisons ce qu'il faut et nous n'avons qu'un petit problème de temps.»