Johan Manzambi: «Je suis à nouveau à 100 % de mes capacités»

Tobias Wedermann et Toto Marti

«Manzambi, Manzambi, Manzambi-ie-ie-ie!» Trois matches officiels en sept jours ont suffi pour que Johan Manzambi soit acclamé par les supporters d’Aston Villa. Une chanson lui a déjà été dédiée, sur la mélodie de «Zombie», des Cranberries. Le jeune prodige genevois sait bien qu’avoir sa propre chanson de supporters est un honneur pour les joueurs en Angleterre. «Mais pour être honnête, je n’ai rien entendu depuis le terrain», avoue-t-il Ce n’est qu’après le match, sur Instagram, qu’il a entendu les supporters. «J’étais très heureux quand j’ai entendu ça», confie Johan Manzambi.

Les supporters de son nouveau club ne sont pas les seuls à célébrer le Genevois avec une chanson. Depuis quelques semaines, la chanson «Manzambi Ballon d’Or», d’un artiste nommé K-TO et produite à l’aide de l’IA, circule sur les plateformes musicales. On y entend notamment: «Il entre sur le terrain et tout le monde applaudit», «Il fait danser le stade et trembler le tableau d’affichage» ou encore «Manzambi, Ballon d’Or. Le numéro un, c’est lui.» Johan Manzambi lui-même ignorait jusqu’à mercredi l’existence de cette chanson, lorsque le Blick la lui a fait écouter lors d’une conférence de presse à Belek, en Turquie. «Je ne l’avais jamais entendue. Je vais tout de suite l’envoyer à mes amis», a déclaré Johan Manzambi.

Bientôt Golden Boy?

Le fait que le jeune homme de 20 ans soit déjà associé au titre de meilleur jeune footballeur du monde n’impressionne pas plus Johan Manzambi que le fait qu’il soit, avec un transfert d’environ 70 millions de francs, le transfert suisse le plus cher de l’histoire. «Je veux simplement jouer au foot et tout donner. Que l’on paie beaucoup ou peu pour moi, cela n’a pas d’importance à mes yeux», répond Johan Manzambi. Il laisse toutefois entendre qu’il aimerait bien remporter le Golden Boy Award, pour lequel il est nominé et qui récompense le meilleur jeune talent de l’année. «Je trouve que j’ai joué une bonne saison. Je serais ravi de remporter ce titre.» Il souligne toutefois qu’il pense avant tout aux performances collectives avec la Nati et Aston Villa.

Le week-end dernier, Johan Manzambi a fait ses débuts dans le onze de départ de ce club anglais historique et a immédiatement montré sa célébration «Mango» contre Tottenham, en marquant un but et en délivrant une passe décisive. «C’était comme un rêve pour moi», admet le Genevois. Cet été, Johan Manzambi souffrait encore d’une contusion au genou contractée lors de la Coupe du monde, avant les huitièmes de finale. «Je suis à nouveau à 100 % de mes capacités et je me sens très bien», assure-t-il.

Avec son pote Winsley Boteli en attaque?

Il n’a toutefois encore rien vu de sa nouvelle ville, Birmingham. «Je me sens bien chez moi, je ne suis pas du genre à sortir souvent, et encore moins en ville.» Pour lui, Aston Villa a toutefois toujours été le choix numéro 1, même si des rumeurs circulaient concernant d’autres clubs comme Newcastle United. Johan Manzambi ne tarit pas d’éloges sur son coach espagnol Unai Emery: «C’est un très bon entraîneur et je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui. Je sais qu’il croit en moi et j’espère qu’il est satisfait de mes performances jusqu’à présent.»

Ce n’est un secret pour personne que Murat Yakin est lui aussi ravi de sa jeune star montante. Et Johan Manzambi se réjouit tout particulièrement d’accueillir un nouveau coéquipier en équipe nationale : Winsley Boteli. À Genève, ils allaient à l’école ensemble quand ils étaient enfants et sont très proches. «C’est une histoire incroyable et je suis très heureux pour lui», déclare Johan Manzambi. Mais cela ne le surprend pas. «Je connais son talent, pour moi, il était évident qu’il ferait un jour partie de la Nati.» Il est fort possible que les deux amis puissent déjà montrer, samedi prochain contre la Macédoine du Nord, à quel point ils se comprennent à merveille au sein de l’attaque de la Nati.