Granit Xhaka donne de ses nouvelles depuis la plage

Granit Xhaka a donné de nouvelles ses nouvelles depuis une plage anglaise, sur les réseaux. Ses coéquipiers lui ont envoyé une belle vague de soutien.

Carlo Steiner et Tobias Wedermann

«Taking a moment to breathe» (soit «prendre un moment pour respirer»), écrit Granit Xhaka sur Instagram. Au lieu de s'entraîner comme prévu initialement avec la Nati à Belek (Turquie) et de disputer des matchs de la Nations League contre la Macédoine du Nord, l'Écosse et la Slovénie, le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, est resté à Sunderland après avoir avoué avoir acheté son certificat de vaccination. Le capitaine de la Nati s'affiche sur la plage d'Angleterre. «Merci pour tous vos messages, pour chaque mot de soutien», écrit-il.

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Dans la section des commentaires, Granit Xhaka reçoit de nombreux messages de soutien, notamment de la part d'anciens et d'actuels coéquipiers, dont Breel Embolo.

Le soutien des coéquipiers

Il reçoit aussi du soutien de Johan Djourou, de son frère Taulant Xhaka ou de Noah Okafor, qui a récemment pris sa retraite de l'équipe nationale. Les trois lui envoient des coeurs.

Ricardo Rodriguez, qui compte parmi les meilleurs coéquipiers de Granit Xhaka en équipe nationale, commente : «Tu sais bien.» Seuls les deux concernés savent ce que le défenseur gauche entend par là. Une chose est sûre : Ricardo Rodriguez continue lui aussi de soutenir son ami, comme en témoigne le cœur qu'il a posté.

«Mass-Voll» solidaire

Outre les footballeurs, un visage connu de la scène des détracteurs des mesures anti-Covid fait également son apparition dans les commentaires. Nicolas Rimoldi, chef de file du mouvement «Mass-Voll», assure Granit Xhaka de sa «pleine solidarité». Ce groupe politique d'extrême droite s'est fait connaître pendant la pandémie de Covid-19 pour son opposition aux mesures sanitaires et à la vaccination contre le coronavirus.

Une absence regrettée par les nouveaux

En Nations League, ce sont désormais d'autres noms, dont certains nouveaux, qui occupent le devant de la scène sur le plan footballistique. Mais les jeunes de la Nati, Winsley Boteli, Sascha Britschgi et Johan Manzambi, regrettent eux l'absence de leur capitaine. «C'est un très bon joueur sur le terrain, une personne formidable en dehors du terrain et une légende de la Nati. Bien sûr, nous aimerions qu'il soit parmi nous. Ce n'est malheureusement pas possible pour l'instant, mais nous donnons tout pour lui et voulons aussi gagner les prochains matches en son honneur», explique Johan Manzambi au stage d'entraînement.

Sascha Britschgi, défenseur de Parme, regrette l'absence du capitaine lors de son premier rassemblement: «C'est l'un des joueurs les plus importants. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas être là.» Winsley Boteli partage ce sentiment: «C'est dommage qu'il ne soit pas là et que je ne puisse pas faire sa connaissance. Nous allons essayer de le remplacer au mieux.»