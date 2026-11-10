Le «Guardian» a désigné les meilleurs footballeurs pour chacun des numéros de maillot de 1 à 50. Granit Xhaka figure dans ce classement, tandis que Maradona devance Lionel Messi au numéro 10.

En bref Le «Guardian» a désigné les joueurs les plus emblématiques pour chacun des numéros de maillot de 1 à 50

Cristiano Ronaldo est considéré comme le joueur le plus légendaire à avoir porté le numéro 7

Granit Xhaka est désigné comme le meilleur joueur à avoir porté le numéro 34

Cédric Heeb

Pensez à un footballeur portant le numéro 7. Vous avez probablement Cristiano Ronaldo en tête, n’est-ce pas? Et si l’on vous parle du numéro 10, vous pensez sans doute à Lionel Messi. C’est aussi le cas de la plupart des gens. Pourtant, le «Guardian» désigne une autre légende du football comme meilleur joueur à avoir porté ce numéro: Diego Armando Maradona (1960-2020).

Le quotidien britannique s’est lancé un défi original: désigner, pour chacun des numéros de maillot de 1 à 50, le joueur le plus emblématique ou le plus talentueux à l’avoir porté. Pour établir son classement, il a pris en compte plusieurs critères: combien de temps le joueur a-t-il évolué avec ce numéro? Pourquoi l’a-t-il choisi au départ? Quels titres a-t-il remportés avec? Dans certains cas, l’importance du numéro après la mort du joueur a également pesé dans la balance. Un exercice qui réserve quelques surprises.

Une lutte acharnée pour le numéro 5

Le numéro 5 en est un bon exemple. Zinedine Zidane l’a porté pendant cinq ans au Real Madrid, avec à la clé une Champions League et un titre de champion d’Espagne. Lorsque le Français a mis un terme à sa carrière, à l’été 2006, Fabio Cannavaro a hérité du numéro. Il a ensuite remporté deux titres de Champions League au cours des trois saisons suivantes. Et pourtant, le «Guardian» a choisi un autre joueur: Franz Beckenbauer.

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L’Allemand incarnait à la perfection le rôle de libéro, qu’il a contribué à imposer dans les années 1960 et 1970 au Bayern Munich et en équipe nationale. Le «Guardian» décrit avec poésie le lien entre Beckenbauer et ce numéro: «Il était fait pour parcourir le terrain avec le numéro 5 dans le dos, tandis qu’une mélodie imaginaire de saxophone jazz, douce et harmonieuse, résonnait en arrière-plan.» Depuis sa mort, en 2024, le Bayern Munich n’attribue plus ce numéro.

Xhaka aussi à l’honneur

Et qu’en est-il des autres numéros? Le numéro 9 revient, selon le journal, au Brésilien Ronaldo, un choix «douloureusement évident». Le numéro 13 est associé à Gerd Müller, tandis que le 18 revient à l’ancien attaquant du FC Saint-Gall Ivan Zamorano. Du point de vue suisse, un choix retient particulièrement l’attention: Granit Xhaka est désigné comme le meilleur joueur à avoir porté le numéro 34.

Le capitaine de la Nati était en concurrence avec le Néerlandais Nigel de Jong, qui a notamment arboré ce numéro à l’AC Milan et à Manchester City. Deux éléments ont fait pencher la balance en faveur de Granit Xhaka. D’abord, à l’exception de ses deux saisons à Arsenal, durant lesquelles il portait le numéro 29, le milieu de terrain suisse a conservé le 34 depuis ses débuts professionnels au FC Bâle. Ensuite, l’origine de ce numéro est particulière: il correspond à la ligne de bus 34 que Granit Xhaka empruntait adolescent pour se rendre à l’entraînement du club rhénan.