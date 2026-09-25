Granit Xhaka aurait utilisé un faux certificat de vaccination contre le Covid pour voyager. Le capitaine de la Nati s'est rendu aux États-Unis en 2022 avec Arsenal pour un tournoi de préparation; à l'époque, la vaccination y était encore obligatoire.

Granit Xhaka aurait utilisé son faux certificat Covid pour aller aux Etats-Unis en 2022

Granit Xhaka aurait utilisé son faux certificat Covid pour aller aux Etats-Unis en 2022

Dominik Mani

Nouveau rebondissement dans l’affaire Granit Xhaka! Comme Blick l’avait révélé vendredi dernier, le capitaine de la Nati s’était procuré un faux certificat de vaccination contre le Covid-19 auprès d’une médecin de Lucerne. Jusqu’ici, on pensait toutefois que Granit Xhaka n’avait jamais utilisé ce document.

Selon les informations désormais publiées par le Tages-Anzeiger, il aurait utilisé ce certificat falsifié pour entrer aux États-Unis lors d’un voyage en 2022. À l’époque, les voyageurs étrangers arrivant par avion devaient en effet présenter une preuve de vaccination pour pouvoir entrer sur le territoire américain.

Les États-Unis avaient certes supprimé, le 12 juin 2022, l’obligation de présenter un test Covid-19 négatif avant le départ. Les restrictions d’entrée pour les voyageurs non vaccinés sont toutefois restées en vigueur jusqu’en mai 2023.

En juillet 2022, Arsenal avait effectué une tournée de préparation aux États-Unis, à laquelle Granit Xhaka avait participé. Le Evening Standard rapportait le 13 juillet que le Suisse faisait partie du groupe de 33 joueurs, malgré les spéculations concernant son statut vaccinal. Le journal précisait alors que les États-Unis refusaient toujours l’entrée aux voyageurs non vaccinés.

D’autres stars de Premier League étaient restées en Angleterre

Arsenal avait affronté Everton le 16 juillet à Baltimore, puis Orlando City, club de MLS, quatre jours plus tard à Orlando. Le 23 juillet, les Gunners avaient retrouvé Chelsea, également à Orlando. Lors de la victoire 4-0,Granit Xhaka avait inscrit le quatrième et dernier but.

Pendant ce temps, plusieurs joueurs non vaccinés d’autres clubs de Premier League étaient restés en Angleterre. Chelsea avait notamment laissé N’Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek à Londres en raison de leur statut vaccinal, comme le club l’avait confirmé à l’époque. Du côté de Manchester City, Phil Foden, John Stones et Ilkay Gündogan n’avaient pas non plus fait le déplacement.

Après avoir dans un premier temps nié avoir acheté le faux certificat, Xhaka avait finalement reconnu les faits dans une déclaration publiée sur Instagram. Il n’avait toutefois pas précisé s’il avait utilisé le document.

Jusqu’à présent, aucun élément public ne permettait de l’établir. Le nouveau récit du Tages-Anzeiger apporte désormais un élément supplémentaire: selon le journal, Granit Xhaka aurait utilisé ce faux certificat pour entrer aux États-Unis en 2022.