C'est officiel, Géraldine Reuteler rejoint Arsenal

L'internationale helvétique, qui avait brillé lors du dernier Euro, rejoint Londres en provenance de Francfort. Viola Calligaris et Lia Wälti ont récemment aussi changé de club.

ATS Agence télégraphique suisse

Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps est désormais officiel. Arrivée au terme de de son contrat avec l'Eintracht Francfort, Géraldine Reuteler rejoint Arsenal sans indemnité de transfert.

«Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde et je suis tellement fière de pouvoir y jouer», déclare Géraldine Reuteler sur le site internet du club. On ignore pour combien de temps le club londonien s’est assuré les services de l’internationale suisse. Avec 15 titres de champion, 11 victoires en Coupe et deux titres en Women's Champions League, Arsenal est le club le plus titré d'Angleterre.

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La Nidwaldienne avait quitté Lucerne pour Francfort en 2018 et a marqué de son empreinte le jeu de l’Eintracht (appelé 1. FFC Frankfurt jusqu’en 2020) pendant huit ans. Elle a aussi joué un rôle déterminant dans le parcours de l'équipe de Suisse lors du Championnat d’Europe disputé à domicile en 2025.

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Deux Suissesses quittent la Juve

Deux autres internationales helvétiques ont également été transférées ces derniers jours. Viola Calliagris quitte la Juventus de Turin pour rejoindre l’Atlético de Madrid, où elle a signé un contrat de deux ans. C’est avec une photo de la défenseuse centrale de 30 ans accompagnée de la légende «Bienvenida Viola Calligaris» que le club a annoncé sur Instagram son retour. Calligaris avait déjà joué pour les Rojiblancos de 2017 à 2019. Il s’agissait de sa première expérience à l’étranger après son départ d’YB. Le contrat de l'Obwaldienne à Turin arrivait à échéance cet été et n’a pas été prolongé.

Samedi, c'est Lia Wälti qui a quitté la Vieille Dame. Après avoir passé une saison en Serie A, la capitaine de l'équipe de Suisse s'est engagée avec Brighton & Hove Albion pour deux ans, avec une option pour une année supplémentaire. Avant cela, la milieu de terrain de 33 ans avait évolué durant sept saisons avec Arsenal, le nouveau club de Reuteler. «Je suis fière de toi», a d'ailleurs commenté la capitaine à l'intention de «Geri», qui portait le numéro 14 à Londres.







