Lia Wälti victime d'un comportement déplacé dans un train

La capitaine de l'équipe de Suisse a dû faire face à une attitude oppressante dans un train mardi soir. Elle en a profité pour dénoncer le sentiment d'insécurité qui subsiste pour les femmes dans l'espace public.

Petar Djordjevic

Dur retour de vacances pour Lia Wälti. Il y a une semaine encore, la capitaine de l'équipe de Suisse partageait sur Instagram des photos de ses vacances en Sardaigne. Mardi soir, la milieu de terrain a fait part d'une expérience beaucoup moins agréable, lors d’un banal trajet en transport public.

Dans une story, la Bernoise a expliqué qu’elle se trouvait dans un train bondé quand un homme d'une soixantaine d'année s'est assis près d'elle. «Dès qu’il s’est installé, j’ai senti qu’il me fixait. Lorsque la personne assise en face de moi est descendue, il a immédiatement pris sa place pour pouvoir continuer à me regarder», écrit la joueuse de la Juventus.

«Un sentiment de malaise profond »

Lia Wälti raconte que l’homme l’a ainsi fixée pendant près d’une heure, d'une manière qui l’a profondément mise mal à l’aise. «Pas un sourire amical. Un sourire dominateur. De ceux qui procurent un sentiment de malaise profond», raconte-t-elle. Même si, physiquement, «rien» ne s’est passé, la joueuse insiste: il s'est bien passé quelque chose.

«En tant que femmes, nous sommes nombreuses à connaître ce sentiment. Celui d’être regardée. Celui d'être observée. Ressentir que quelqu’un a décidé que tu étais là pour être dévisagée, peu importe ce que cela te fait», poursuit la capitaine de la Nati.

La joueuse de la Juventus s’interroge alors plus largement sur ce type de comportement dans l’espace public. «Pourquoi est-ce encore considéré comme normal? Pourquoi attend-on des femmes qu’elles acceptent simplement de tels moments, au lieu de leur permettre de se sentir suffisamment en sécurité dans l’espace public?»