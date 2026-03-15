La Finalissima Espagne-Argentine, prévue au Qatar est annulée à cause du conflit au Moyen-Orient. Aucune autre date ou localisation alternative n'a été trouvée.

La «Finalissima» opposant l'Espagne championne d'Europe à l'Argentine sacrée en Copa America, et qui devait se dérouler le 27 mars au Qatar, a été annulée en raison de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé l'UEFA dimanche. «Il n'a pas été possible de trouver un accord avec l'Argentine sur une date alternative», indique dans un communiqué l'instance européenne du football.

«C'est un grand regret pour l'UEFA et les organisateurs que les circonstances et le calendrier privent les deux équipes de disputer ce prestigieux trophée au Qatar», ajoute le communiqué. L'UEFA a indiqué avoir proposé à l'Espagne et à l'Argentine, championne du monde au Qatar en 2022, deux solutions: que le match se déroule au stade Santiago Bernabéu de Madrid le 27 mars, ou que cette compétition soit disputée en deux rencontres, à Madrid le 27 mars puis à Buenos Aires, en garantissant à chaque fois une répartition égale des billets pour les supporters des deux équipes à Madrid.

Après le rejet par la fédération argentine de ces deux solutions, l'UEFA a expliqué avoir voulu obtenir une garantie de l'Argentine que le match pourrait être disputé le 27 ou le 30 mars, «si un terrain neutre en Europe pouvait être trouvé». Une proposition aussi rejetée par l'Argentine, lauréate de la dernière édition de la «Finalissima» en 2022 contre l'Italie (3-0, à Londres), et qui aurait souhaité jouer après la Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet), une période où l'Espagne n'a pas de dates disponibles.

Autre date jugée irréalisable

L'Argentine a ensuite proposé la date du 31 mars, «une date qui s'est révélée irréalisable». La Fédération espagnole a déclaré de son côté qu'elle «regrette» cette annulation, après «avoir proposé, en concertation avec l'UEFA, toutes les options». «L'Espagne était prête à jouer, comme toujours. Elle n'a posé aucune condition», précise le communiqué.

D'autres grands événements sportifs ont été décalés ou annulés par la guerre au Moyen-Orient, dont les Grands Prix de Formule 1 de Bahreïn et de Jeddah, en Arabie saoudite, prévus mi-avril et tous deux annulés, a annoncé ce week-end la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Le Grand Prix du Qatar de MotoGP, prévu le week-end du 12 avril, a lui été reporté au 8 novembre, a indiqué dimanche l'organisateur du championnat du monde de la discipline.