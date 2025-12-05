Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aura lieu vendredi à Washington D.C., avec la participation de grandes stars du sport. Les cadres de l'équipe suisse ont partagé leurs groupes rêvés pour le tournoi qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Les souhaits de tirage des joueurs de la Nati pour la Coupe du monde

Les souhaits de tirage des joueurs de la Nati pour la Coupe du monde

Tobias Wedermann et Toto Marti

Les plus grandes figures du sport participeront vendredi, à 18 heures (heure suisse), au tirage au sort de la Coupe du monde à Washington D.C.: la mégastar du football américain Tom Brady, la légende du hockey Wayne Gretzky, la star du baseball Aaron Judge ou encore l’icône du basket Shaquille O'Neal détermineront les futurs adversaires de la Suisse pour l’été prochain.

Avant cet événement, Blick a sondé les cadres de la Nati pour connaître leurs groupes rêvés pour la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Canada Croatie Norvège Jordanie Mexique Maroc Panama Cap-Vert Etats-unis Colombie Égypte Ghana Espagne Uruguay Algérie Curaçao Argentine Suisse Ecosse Haïti France Japon Paraguay Nouvelle-Zélande Angleterre Sénégal Tunisie Vainqueur des play-offs de l'UEFA Brésil Iran Côte d'Ivoire Vainqueur des barrages de l'UEFA Portugal Corée du Sud Ouzbékistan Vainqueur des barrages de l'UEFA Pays-Bas Equateur Qatar Vainqueur des barrages de l'UEFA Belgique Autriche Arabie saoudite Vainqueur des barrages intercontinentaux Allemagne Australie Afrique du Sud Vainqueur des barrages intercontinentaux

Manuel Akanji

Hollande, Argentine ou Canada Suisse Peu importe Egal

Le chef de la défense suisse Manuel Akanji souhaite avant tout vivre de nouvelles expériences l’été prochain: «Dans tous les pots, j’aimerais de préférence un adversaire contre lequel je n’ai encore jamais joué.» Dans les pots trois et quatre, presque tous les pays remplissent ce critère, d’où son indifférence. «Dans le pot un, je souhaiterais que ce soit la Hollande, l’Argentine ou le Canada», ajoute la star de l’Inter.

Ricardo Rodriguez

Mexique Suisse Arabie saoudite RDC

«Le match d’ouverture contre le Mexique – ce serait cool, non? En plus, ma femme a des racines familiales là-bas», explique le défenseur aux 135 sélections, qui verrait bien le co-hôte nord-américain dans le groupe suisse. Dans le pot trois, Ricardo Rodriguez aimerait tirer l’Arabie saoudite: «Nous n’avons encore jamais joué contre eux». Pour le pot quatre, il rêve de la RDC. Et il pense à son coéquipier au Betis, Cédric Bakambu: «J’espère qu’il se qualifiera. Jouer contre un coéquipier, ce serait sympa».

Breel Embolo

Mexique ou Canada Suisse Côte d’Ivoire Jordanie

Pour Breel Embolo, la devise est simple: «Aussi simple que possible pour que nous puissions passer en premier». Il souhaiterait affronter l’un des co-hôtes, pour l’ambiance: «Quand nous avons joué contre le Mexique cet été, l’atmosphère était incroyable». Comme autres adversaires, il aimerait la Côte d’Ivoire et la Jordanie – qui participerait à sa première Coupe du monde – car il compte des coéquipiers de ces deux pays au Stade Rennais: «Je serais heureux de jouer contre eux».

Dan Ndoye

Brésil Suisse Ecosse Cap-Vert

«Je n'ai pas vraiment de souhaits, je suis prêt à me mesurer à n'importe qui lors du plus grand tournoi du monde», déclare l’ailier suisse. S’il devait toutefois émettre des préférences, il choisirait le Brésil dans le pot 1. «C'est l'une des équipes nationales les plus emblématiques qui soient, et mon idole Neymar y joue», explique Dan Ndoye. Dans le pot 3, le joueur de Nottingham opterait pour l’Écosse. «J'ai des amis dans l'équipe et j’aimerais un nouveau duel après l’Euro.» Enfin, dans le pot 4, il désignerait le Cap-Vert. «Un pays passionnant qui participe pour la première fois.»

Silvan Widmer

Argentine Suisse Egypte Curaçao

Le défenseur Silvan Widmer espère un groupe relevé et ne craint pas les mastodontes. «L’Argentine, avec ses stars mondiales, est un adversaire très attrayant contre lequel je n'ai encore jamais joué.» Dans le pot 3, il aimerait affronter l’Égypte. «L’une des meilleures équipes d’Afrique. Ce serait certainement un match intéressant.» Dans le pot 4, il choisirait Curaçao. «Un pays exotique et passionnant, face auquel nous aurions de bonnes chances.»

Gregor Kobel

Pour Gregor Kobel, l’essentiel n’est pas le tirage mais la mission. «Je n'ai pas d’adversaire souhaité. Je prendrai ce qui viendra. Le mieux serait un bon mélange de matches attractifs et de chances réalistes de qualification», affirme le gardien numéro un de la Suisse.

Yvon Mvogo

Mexique Suisse Tunisie Nouvelle-Zélande

Contrairement à Manuel Akanji, Yvon Mvogo souhaiterait affronter un adversaire du pot 1 qu'il connaît déjà. Il garde un excellent souvenir de la victoire 4-2 contre le pays hôte, le Mexique, cet été. «Un bon ami joue pour la Tunisie et j'aimerais bien jouer contre lui», explique Yvon Mvogo pour justifier son choix dans le pot 3. Pour le quatrième adversaire, il opte pour la Nouvelle-Zélande.

Nico Elvedi

Etats-Unis Suisse Algérie Curaçao

À première vue, Nico Elvedi semble souhaiter un groupe plutôt abordable pour la Nati. «Je vois une bonne chance de progresser dans ce groupe», admet le défenseur. Mais sa motivation principale est ailleurs: «Dans tous ces pays, il y a des joueurs avec lesquels je joue actuellement ou avec lesquels j'ai joué par le passé».

Zeki Amdouni

Argentine Suisse Tunisie Turquie

Personne ne doute que Zeki Amdouni retrouvera la Nati pour la Coupe du monde, malgré sa grave blessure. Et l'attaquant de 25 ans a des idées très claires concernant son groupe idéal: «Je veux jouer contre l'Argentine parce que je veux jouer une fois dans ma vie contre mon modèle Lionel Messi». Pour les pots 3 et 4, ses choix sont hautement symboliques: «Cela me rendrait fier de jouer contre les pays d'origine de mes parents. Cela signifierait beaucoup pour moi».

Djibril Sow

Argentine Suisse Afrique du Sud Jamaïque

Djibril Sow choisirait lui aussi l’Argentine dans le pot 1, «le champion du monde en titre avec Lionel Messi». Dans le pot 3, le milieu de terrain de Séville souhaiterait l’Afrique du Sud: «Ce serait bien d’affronter un pays africain». En revanche, il veut éviter un représentant africain dans le pot 4, car son souhait est clair: la Jamaïque. «Ma partenaire est jamaïcaine et a grandi là-bas».

Simon Sohm

Brésil Suisse Côte d'Ivoire Cap-Vert

Pour Simon Sohm, le tirage idéal commencerait par le Brésil: «Un pays génial, avec des joueurs géniaux, et une ambiance forcément incroyable.» Le milieu de terrain de Florence souhaiterait ensuite la Côte d’Ivoire: «Ce serait intéressant de se mesurer à une équipe africaine.» Enfin, il choisirait le Cap-Vert dans le pot 4: «Un pays passionnant dont je ne connais rien sur la manière de jouer – ce serait une nouvelle expérience.»

Fabian Rieder

L'Argentine ou l'un des pays hôtes Suisse Tunisie ou Panama Haïti ou Nouvelle-Zélande

Fabian Rieder, 23 ans, aimerait affronter soit l’Argentine, soit l’un des trois pays hôtes du tournoi. «Ce serait très spécial et cool de jouer contre un pays hôte.» Dans le pot 3, il cite la Tunisie ou le Panama: «Elias Saad, mon coéquipier d’Augsbourg, joue en Tunisie, et le Panama serait un adversaire exotique.» Dans le pot 4, il voudrait Haïti ou la Nouvelle-Zélande: «Deux pays qu’on ne voit pas souvent sur le radar du football, et ce serait cool de les affronter.»

Davide Callà

«Je m'en fous complètement, on prend ce qui vient», voilà ce qu'a annoncé le co-entraîneur de Murat Yakin en vue de sa première Coupe du monde.