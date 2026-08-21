La Suisse affrontera Israël en barrages pour le Mondial 2027, avec un match retour à Sion le 13 octobre. Un changement s'opère aussi dans le staff technique.

Le chemin de la Nati pour le Mondial 2027 passe par Sion

Le chemin de la Nati pour le Mondial 2027 passe par Sion

Blick Sport

L'équipe nationale féminine retrouvera Sion pour un rendez-vous de taille. Les joueuses disputeront en octobre le premier tour des barrages de la Coupe du monde 2027 au Brésil, avec un match retour programmé à domicile, au Stade de Tourbillon.

Le match aller face à Israël aura lieu le vendredi 9 octobre. Le lieu n'est pas encore officiellement fixé, mais tout indique qu'il se jouera en Hongrie, un pays où Israël a disputé la majorité de ses rencontres ces dernières années. Le stade et l'heure du coup d'envoi seront communiqués ultérieurement.

Quatre jours plus tard, le mardi 13 octobre à 19h30, place au match retour au Stade de Tourbillon, à Sion. Un stade que les joueuses de Rafel Navarro connaissent déjà: elles y avaient disputé leur première rencontre sous ses ordres en 2025, face à la Norvège, dans le cadre de la Women's Nations League. La billetterie pour la rencontre entre la Suisse et Israël ouvrira le lundi 14 septembre 2026

Un changement au sein du staff technique

L'Association Suisse de Football a également annoncé un remaniement au sein de l'encadrement de l'équipe nationale féminine. Ignacio Villamía Mora, l'un des deux entraîneurs assistants et analystes vidéo, quitte le staff de l'équipe A. Agé de 33 ans, il rejoint le club espagnol de la Real Sociedad San Sebastián. Il occupait ce poste depuis février 2026.

Pour lui succéder, l'ASF a fait appel à Arnau Alcoverro. L'Espagnol de 34 ans occupait auparavant la même fonction au FC Helsingør, au Danemark. Il a également œuvré comme entraîneur des jeunes au FC Barcelone ainsi qu'à Pafos FC, à Chypre.