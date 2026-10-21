Erik ten Hag revient sans détour sur sa relation avec CR7 à Manchester United. L’entraîneur néerlandais reproche au Portugais un manque de préparation et de discipline lors de leur collaboration.

Petar Djordjevic

Cristiano Ronaldo ne rejouera pas avec la sélection portugaise pendant au moins 30 jours. Le quintuple Ballon d’or a été suspendu après avoir quitté précipitamment le rassemblement et devra également s’acquitter d’une amende de 255 euros. Une sanction financière dérisoire à son échelle. En revanche, les critiques formulées par l’un de ses anciens entraîneurs vont le piquer davantage.

Dans un entretien accordé à «The Athletic», l’ancien entraîneur de Manchester United Erik ten Hag revient sur son passage chez les Red Devils et s’en prend ouvertement à Cristiano Ronaldo. Le Néerlandais avait pris les commandes de l’équipe à l’été 2022, avant de quitter son poste en octobre 2024. CR7 avait, lui, retrouvé Manchester United à l’été 2021 après son passage à la Juventus.

«Il m’a laissé tomber aussi»

Avant même sa prise de fonction officielle, Erik ten Hag s’était rendu au Portugal pour s’entretenir avec sa star. Il explique qu’il craignait déjà un manque de discipline au sein du vestiaire et voulait responsabiliser Ronaldo. La suite ne s’est toutefois pas déroulée comme prévu.

«Il a laissé tomber l’équipe, et il m’a laissé tomber aussi, car nous avions tout prévu avec lui», affirme ten Hag. Selon lui, Ronaldo a manqué des entraînements. Lors des séances auxquelles il a participé, il n’aurait pas atteint les objectifs fixés en matière d’endurance et de fréquence cardiaque. Il n’aurait pas non plus effectué la course de pénalité imposée par son entraîneur.

«Je lui en ai parlé. Je lui répétais souvent: “Ronnie, tout le monde travaille pour te mettre dans les meilleures conditions, mais si tu n’arrives pas dans la surface, tu ne peux pas marquer.” Il n’y arrivait pas», raconte ten Hag.

«Il ne courait pas»

Le Néerlandais assure également qu’il ne s’attendait pas à voir Ronaldo presser comme ses coéquipiers. «Il en était tout simplement incapable. Il ne courait pas, avec ou sans ballon. Pourquoi? Parce qu’il ne s’était pas préparé correctement.»

Selon Erik ten Hag, le Portugais encourageait aussi ses coéquipiers à ménager leurs jambes à l’entraînement. Une approche que l’ancien coach de Manchester United dit pouvoir comprendre, mais uniquement à certaines conditions. «Si vous êtes au sommet de votre forme, vous pouvez tout à fait ménager vos jambes à l’entraînement. Mais avant cela, il faut atteindre ce niveau de forme physique grâce au travail.»

Ronaldo avait progressivement dû se contenter d’un rôle de remplaçant. En octobre 2022, il avait refusé d’entrer en jeu contre Tottenham. L’épisode avait conduit à sa suspension, puis à la résiliation de son contrat avec Manchester United.