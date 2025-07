Le départ d'un talent suisse du Barça provoque des remous

Montant dérisoire et critiqué

1/5 Lors de l'été 2023, Eman Kospo a rejoint le centre de formation du Barça. Photo: zVg

Sven Schoch

Après deux années très réussies à l’académie du FC Barcelone, l’international suisse M18 Eman Kospo poursuit sa carrière en Italie. Le vainqueur de la Youth League a signé un contrat de longue durée avec la Fiorentina, sixième de la dernière saison de Serie A. «Je suis très heureux de relever ce nouveau défi en Italie», confie le joueur de 18 ans à Blick.

En Toscane, le jeune défenseur, très prometteur, devra cependant faire preuve de patience avant de prétendre à ses premières minutes avec l’équipe fanion. Et pour cause, dans l’effectif de Stefano Pioli, récemment arrivé sur le banc, les titulaires habituels en défense centrale se nomment Luca Ranieri (26 ans), capitaine, et Pietro Comuzzo, récemment valorisé à 25 millions d’euros.

Des experts surpris par le faible montant du transfert

Le départ surprise de Kospo de la Masia suscite de nombreuses réactions dans l’entourage du club catalan. Certains spécialistes reprochent à la direction du Barça un manque de vision. L’indemnité de transfert fixée à seulement 400'000 euros, tout comme le faible pourcentage à la revente, paraissent dérisoires au vu du potentiel que les observateurs espagnols attribuent au jeune Suisse.

Dans un groupe de 26 joueurs, Kospo figurait régulièrement dans le onze de départ. L’entraîneur des U19, le Brésilien Juliano Belletti (48 ans), a joué un rôle clé dans son développement: «C’est un coach formidable! J’ai énormément appris grâce à son immense expérience», s’enthousiasmait Kospo dans une interview accordée à Blick il y a quelques semaines.