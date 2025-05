1/12 En juillet 2023, Eman Kospo signe un contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. Son père Armin, sa mère Sebira et son frère Amar sont à ses côtés en Espagne. Photo: zVg

Sven Schoch

Les M19 du FC Barcelone règnent sur le football junior espagnol et européen. Coupe, championnat et Youth League: les jeunes Blaugrana ont tout raflé. Un triplé historique, porté entre autres par un Suisse de 17 ans, Eman Kospo. «Nous sommes la première génération à avoir tout gagné. Cette victoire contre Trabzonspor en finale est, à ce jour, le plus grand moment de ma vie», confie-t-il à Blick, encore ému huit jours après l’exploit. «Personne ne pourra m’enlever ça.»

De Gränichen à la gloire catalane

Retour en arrière. À 11 ans, Eman Kospo tape encore dans le ballon au FC Gränichen, en Argovie. Puis vient le FC Aarau, avant que GC ne repère ce défenseur prometteur. Sous les ordres de Sascha Müller, le jeune Eman progresse vite. Mais il quitte malgré tout l’environnement parfois instable de Grasshopper. L’été 2023 marque un tournant: direction l’Espagne et La Masia, l’académie mythique du FC Barcelone.

Le transfert s’est joué en coulisses grâce à Milos Malenovic, aujourd’hui directeur sportif du FCZ. À l’époque encore agent, il reçoit un appel de Jordi Cruyff, alors directeur sportif du Barça. Le dossier Kospo impressionne immédiatement le fils de Johan. «Quand je suis arrivé, Jordi venait de partir», se souvient le jeune Suisse, qui découvre alors la pression et les exigences de l’école barcelonaise.

Apprendre avec un champion du monde

Grand (1m90), capitaine de l’équipe de Suisse M16 avant son départ, Eman Kospo doit d’abord ronger son frein en Espagne. Mais rapidement, il gagne sa place dans le groupe U19 du Barça. Juliano Belletti, ancien latéral brésilien, champion du monde en 2002, est son entraîneur. Un mentor idéal. «C’est un coach exceptionnel. Il a une énorme expérience qu’il sait transmettre. Il met l’accent sur le jeu, la discipline, la concentration. Et ça marche.»

Juliano Belletti, buteur lors de la finale de la Ligue des champions 2006 contre Arsenal, pousse son jeune protégé vers le haut. L’approche est pragmatique, mais exigeante. «Ici, tout repose sur le détail. Tu es observé en permanence. Il faut du caractère, une vraie personnalité.»

Au cœur de l’ADN Barça

Sur les neuf terrains d’entraînement du centre de formation, Eman Kospo ressent chaque jour le poids de l’histoire. «Porter ce maillot, c’est un devoir: gagner, gagner, gagner. La philosophie du club est présente partout. Chaque mur, chaque pièce respire le Barça.» Sept coachs s’occupent en permanence du développement des talents. Rien n’est laissé au hasard.

Avec 200 jeunes athlètes, footballeurs et basketteurs réunis sur le campus, la vie à La Masia est intense. «C’est un cadre qui me convient. J’aime rencontrer des gens d’autres horizons. En ce moment, je passe pas mal de temps avec les basketteurs», raconte Eman Kospo. Il jongle sans problème avec l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand et le bosnien. «Je suis un mec sociable, j’aime écouter les autres, apprendre, observer.»

Objectif: continuer à progresser

Parmi ses échanges récents: Sydney Schertenleib, internationale suisse et joueuse du Barça depuis bientôt un an. «C’est toujours inspirant d’entendre d’autres parcours», dit-il. Son contrat court jusqu’en 2026. Et après? «On verra. Je ne me mets aucune pression. Si je progresse bien, peut-être que je pourrai rester.»