La Suissesse de l’Ajax qui rêve de la Coupe du monde

Titulaire avec l’Ajax face au Real Madrid en barrages de la Champions League, Ella Touon a pu se mesurer au très haut niveau. L’internationale suisse de 22 ans vise désormais la Coupe du monde 2027.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion n'est pas le seul à jouer son avenir européen cette semaine à Amsterdam. Une représentante helvétique était en effet déjà sur le pont mercredi, soit 24 heures avant le match retour entre la formation sédunoise et l'Ajax. Ella Touon, internationale suisse A, disputait avec l’Ajax Vrouwen la première manche des barrages d'accession à la Champions League.

Face à elles: le Real Madrid. Résultat: une défaite 0-2. Titulaire, Ella Touon a disputé un peu moins d'une heure. Pas de quoi, toutefois, lui enlever le sourire après la rencontre. Il faut dire que la latérale gauche de 23 ans, qui peut également évoluer au milieu de terrain, mais aussi comme en latérale droite comme face aux Madrilènes, découvre ce niveau de compétition avec le club ajacide. «Je suis très contente. J’ai eu une petite blessure, mais je me sens désormais très bien. Le niveau est bon, nous progressons et je me réjouis de tout ce qui nous attend», lance l'internationale suisse, qui découvre jour après jour le quotidien d'un grand club, qu'elle a rejoint cet été en provenance de Cologne, en Allemagne.

«L'Ajax est un immense club»

«Signer ici a vraiment représenté quelque chose de particulier. C’est un immense club et probablement le plus professionnel dans lequel j’ai évolué. Je suis très fière de pouvoir jouer ici et de disputer la Champions League avec l’Ajax», souffle-t-elle, heureuse d'avoir pu se confronter au Real Madrid. «Nous les avons affrontées sans nous cacher. Nous avons fait de notre mieux et nous avons eu nos occasions. Nous devons être fières de ce que nous avons accompli et aborder le match de la semaine prochaine avec confiance.»

Une qualification pour la phase de ligue de la Champions League reste toutefois hypothétique, tant le Real Madrid est apparu supérieur au Sportpark De Toekomst. «Sur le plan athlétique, elles appartiennent clairement au très haut niveau. Nous verrons si nous pouvons tenir ce rythme pendant plus de 90 minutes. Mais, comme je l’ai dit, nous nous mesurons aux meilleures. Nous savons désormais ce qui nous manque et où nous en sommes.»

Objectif Coupe du monde 2027

Le match retour à Madrid, prévu mercredi prochain, offrira quoi qu'il arrive une nouvelle expérience de choix à la Schwytzoise, qui espère s'imposer à terme en équipe de Suisse. Pour l'heure, Ella Touon compte quatre sélections, la dernière remontant à juin, lorsqu'elle avait disputé sept minutes face à Malte. Et forcément, elle espère profiter du nouveau cycle entamé au sein de la Nati après le changement d'entraîneur.

«Jouer pour l’équipe nationale représenterait un immense honneur et un grand rêve. C’est notre objectif. Pour y parvenir, il faut réaliser de bonnes performances au quotidien et espérer avoir sa chance», sourit-elle. La Schwytzoise confie également viser la Coupe du monde avec la Suisse. «Mais il faut déjà se qualifier.» Pour cela, l'équipe de Rafel Navarro a rendez-vous cet automne avec Israël puis, en cas de victoire, avec le Kosovo ou l'Autriche en barrage.