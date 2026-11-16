La Confédération brésilienne de football a annoncé le décès de Dino Sani, à l'âge de 94 ans. Elle rend hommage à l’ancien joueur de son équipe nationale, vainqueur du Mondial 1958.

Cédric Heeb

Le football brésilien pleure un ancien champion du monde: Dino Sani est décédé dimanche à l’âge de 94 ans. La Confédération brésilienne de football (CBF) confirme dans un communiqué le décès du vainqueur du Mondial de 1958.

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«Son nom fera toujours partie des grands noms de la Seleção. En ce moment difficile pour sa famille et ses proches, je souhaite exprimer ma solidarité et mon respect à ce grand champion et à cette idole», a déclaré le président Samir Xaud dans le communiqué.

Plus que deux champions du monde 1958 vivants

L’ancien milieu de terrain a joué 24 fois pour l’équipe nationale brésilienne et a inscrit quatre buts. Lors du Mondial 1958, il a joué contre l’Autriche (3-0) ainsi que contre l’Angleterre (0-0), mais a ensuite été écarté du reste du tournoi en raison d’une blessure musculaire. Il ne reste aujourd'hui plus que Moacir (90 ans) et Pepe (91 ans) parmi les membres de l’équipe championne du monde.

La fédération brésilienne rend hommage à Dino Sani, qui avait des origines italiennes, dans son communiqué: «Ses passes précises, ses coups francs dangereux et sa capacité à protéger la défense ont fait de lui l’un des plus grands milieux de terrain de son époque.» En club, Dino Sani a longtemps joué pour São Paulo, avant de rejoindre Boca Juniors, puis l’AC Milan en 1961.