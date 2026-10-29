Après une blessure qui l’a contraint à arrêter sa carrière à 36 ans, Jérémy Mathieu a traversé une grave dépression. Un emploi chez Intersport lui a permis de retrouver une vie sociale avant de revenir au football comme entraîneur.

Une ex-star du Barça a sombré dans une profonde dépression après sa carrière

Une ex-star du Barça a sombré dans une profonde dépression après sa carrière

En bref Une blessure aux ligaments croisés a contraint Jérémy Mathieu à mettre un terme à sa carrière en 2020, après ses passages au Barça et au Sporting Lisbonne

Après sa retraite, l’ancien défenseur a sombré dans la dépression et s’est isolé chez lui pendant quatre ans

Un emploi chez Intersport lui a permis de retrouver une vie sociale. Aujourd’hui, il est entraîneur adjoint à Sochaux

Blick Sport

Ancien défenseur adulé au FC Barcelone et au Sporting Portugal, Jérémy Mathieu connaît bien les côtés sombres de l’après-carrière. Une blessure aux ligaments croisés, en 2020, l’a contraint à mettre brutalement un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 36 ans.

«Je suis entré dans une spirale négative. Je suis tombé en dépression, il ne faut pas le cacher», a reconnu l’ancien international français, aujourd’hui âgé de 43 ans, lors d’un entretien avec le magazine So Foot. Après avoir raccroché les crampons, Jérémy Mathieu s’est retrouvé dans une vie marquée par l’isolement et la désorientation.

Un emploi dans le commerce de détail

«Pendant quatre ans, je n’ai rien fait. Je restais à la maison 24 heures sur 24. J’étais allongé sur le canapé, devant la télévision, avec mon téléphone. Même le football ne m’intéressait plus. J’étais complètement perdu», raconte-t-il à propos de cette période particulièrement sombre. Comme il l’a expliqué au magazine, l’argent n’était pas non plus ce qui comptait le plus à ses yeux. «L’argent ne signifie rien. Ce qui fait la différence, c’est le côté humain.»

Un tournant s’est produit en 2024, lorsque Jérémy Mathieu a accepté un poste de vendeur chez Intersport, à Aix-en-Provence. «Cela m’a permis de retrouver le moral, de renouer avec une vie sociale et, au fond, de recommencer à vivre», explique-t-il.

Les images de l’ancien défenseur au travail ont toutefois suscité des moqueries sur Internet. Certains internautes l’ont notamment qualifié de «ruiné», des commentaires qui l’ont fait souffrir. «La plupart de ces gens sont assis derrière leur ordinateur. Ils ne connaissent pas ma vie et ne savent pas ce que j’ai traversé. Ils ne regardent que l’argent, jamais le côté humain», déplore-t-il.

Aujourd’hui, le Français a trouvé une nouvelle voie dans le football. Il travaille comme entraîneur adjoint dans son club formateur de Sochaux et s’occupe également de l’équipe des moins de 15 ans à Aix-en-Provence.