Cristiano Ronaldo s'est rarement retrouvé dans une telle situation en sélection. La superstar portugaise est restée sur le banc pendant les 90 minutes du match contre la Norvège.

Blick Sportdesk

Dimanche soir, au stade Ullevaal d'Oslo, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé dans un rôle inhabituel. Lors de la victoire 2-1 du Portugal face à la Norvège en Ligue des Nations, la superstar est restée sur le banc pendant 90 minutes.

En effet, le sélectionneur Jorge Jesus a misé sur Gonçalo Ramos en attaque. Et celui-ci a répondu présent. João Félix a donné l'avantage aux Portugais à la 17e minute, Erling Haaland a égalisé après la pause. C'est alors que le titulaire en attaque est entré en scène: Gonçalo Ramos a marqué à la 54e minute pour porter le score à 2-1 et assurer les trois points au Portugal. Cristiano Ronaldo, lui, est resté spectateur.

Pas sur le banc depuis 6678 jours en matches officiels

Et c'est une sacrée rareté pour CR7. La dernière fois que Cristiano Ronaldo a passé un match international entier sur le banc, c'était le 8 juin 2024. À l'époque, quelques jours avant l'Euro, le Portugal s'était incliné 1-2 face à la Croatie à l'Estádio Nacional. Gonçalo Ramos occupait déjà le poste de pointe: Roberto Martínez avait misé sur lui, et après la pause, Diogo Jota était entré en jeu et avait marqué.

La statistique est encore plus spectaculaire en matches officiels. Pour retrouver la dernière fois où il n'a pas disputé une seule minute d'un match comptant pour des points ou une qualification, il faut remonter à pas moins de 6678 jours. Le 15 juin 2008, le Portugal s'était incliné 0-2 face à la Suisse, co-organisatrice du tournoi, à Bâle, lors de l'Euro. Les deux buts avaient été inscrits par Hakan Yakin, frère de l'actuel sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin.

Aujourd'hui, c'est justement Jorge Jesus qui, par ses choix, provoque une situation inhabituelle. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une place sur le banc. Mais le fait que Cristiano Ronaldo se retrouve soudainement à suivre le match pendant 90 minutes soulève des questions.

Cet article a d’abord été publié dans «A Bola». À l’instar de Blick, cette plateforme d’information portugaise appartient à la maison d’édition Ringier.