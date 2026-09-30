Cristiano Ronaldo quitte la sélection portugaise

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement portugais à Copenhague, à la veille du match contre le Danemark. Un départ qui intervient en plein climat de tension avec Jorge Jesus.

Blick Sport

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de l’équipe nationale portugaise à Copenhague ce mercredi. Selon les informations de Marca, le capitaine de la Seleção doit rejoindre Madrid à bord de son jet privé. Son départ intervient à la veille du match de Ligue des nations face au Danemark et en plein climat de tension autour de sa situation avec le sélectionneur Jorge Jesus.

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La situation s’est tendue après la victoire 2-1 du Portugal en Norvège dimanche. Resté sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre, Cristiano Ronaldo avait quitté la pelouse directement après le coup de sifflet final. Depuis, le joueur de 41 ans n’a plus participé aux séances collectives. Mardi, il avait néanmoins publié sur ses réseaux sociaux une photo sous les couleurs portugaises accompagnée d’un drapeau du Portugal et d’un cœur rouge.

Ce mercredi, Jorge Jesus avait pourtant assuré que son capitaine participerait à l’entraînement, tout en niant l’existence d’un conflit entre les deux hommes. Ronaldo a finalement quitté le stade Parken sans prendre part à la séance. Le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, avait même fait le déplacement à Copenhague afin de gérer la situation. Pour l’heure, la Fédération n’a pas officiellement précisé les raisons du départ de sa star.