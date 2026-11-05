Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale!

Cristiano Ronaldo ne représentera plus le Portugal. L'attaquant a annoncé ce jeudi prendre sa retraite internationale.

Blick Sport

Le Portugais Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale jeudi sur Instagram. Le quintuple Ballon d'Or, qui a marqué à 146 reprises en 234 sélections, avait été sacré champion d'Europe avec la Seleçao en 2016.

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«Le moment est venu pour moi de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale.» C'est en ces termes que Cristiano Ronaldo s'est adressé à ses compatriotes portugais, dans une vidéo remplie d'émotions.

«Ce n'était pas une décision facile, puisque toutes les décisions ne se prennent pas seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur», a ajouté le Portugais. Il avait fait ses débuts en 2003 avec la Seleçao, lors d'une victoire face au Kazakhstan (1-0).

23 ans, un Euro et deux Ligues des nations plus tard, Cristiano Ronaldo fait donc ses adieux. Et ce sur fond de tensions avec sa sélection. CR7 avait quitté le dernier rassemblement, il y a un mois.

Après Lionel Messi, c'est donc une nouvelle légende du football qui prend sa retraite internationale. Une page est définitivement tournée.

Développement suit.