L’ancien joueur du Bayern Munich Christian Lell a déclaré sa faillite personnelle. L'Allemand est criblé de dettes et ne reçoit rien de ses cachets télévisés.

Cédric Heeb

Avec le Bayern Munich, Christian Lell, 42 ans, a été champion national en 2008 et en 2010. L’ancien défenseur a porté le maillot munichois à 98 reprises. Et après sa carrière de footballeur, il s’est lancé dans une carrière d’entrepreneur immobilier, avec succès. Mais il ne reste désormais plus rien de tout cela: Christian Lell est ruiné. L’ex-footballeur révèle à «Bild» avoir vu s'accumuler des dettes de deux millions d’euros. Il veut désormais déclarer sa faillite personnelle: «J’ai gagné des millions, payé des millions d’impôts et perdu des millions.»

La crise immobilière, la hausse des taux d’intérêt et la situation générale difficile sur le marché ont contraint Christian Lell à abandonner son entreprise: «Je me suis battu contre cela pendant des années, mais j’ai dû finir par accepter que mes possibilités avaient aussi des limites.» Sur le plan économique, l'ancien du Bayern doit prendre un nouveau départ. Mais «humainement, je suis aujourd’hui plus riche que jamais», lance-t-il.

Une vie de luxe

L’ex-footballeur le précise: il veut rembourser intégralement la somme qu’il doit. Il a également présenté au fisc un plan pour régler ses dettes fiscales. On lui a toutefois conseillé de déclarer son insolvabilité personnelle et de demander finalement la libération du reliquat de ses dettes, ce qui le laisse perplexe: «Il faut s’imaginer la scène: un entrepreneur veut rembourser ses dettes, présente pour cela un plan concret et l’autorité compétente lui recommande à la place de se déclarer insolvable.»

Dernièrement, Christian Lell a participé à des émissions de téléréalité, mais les cachets (parfois à six chiffres) ne lui ont pas été versés, ils ont été temporairement gelés, affirme-t-il. Dans «Promi Big Brother», il a parfois parlé de sa vie faite de fêtes, de luxe et de disputes avec ses compagnes. Il ne veut toutefois pas rendre cela responsable de sa situation financière, puisqu’il a connu le succès pendant des années dans l’immobilier: «Oui, j’ai mené une vie extraordinaire, avec beaucoup de succès, de luxe et aussi des erreurs personnelles. Je les assume. Mais réduire ma situation économique à mon ancien train de vie serait tout simplement faux.»