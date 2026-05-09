Chelsea contrarie Liverpool et lui arrache un match nul

Chelsea met fin à une série de six défaites en arrachant un nul 1-1 contre Liverpool à Anfield samedi. Les Reds, frustrés et hués, voient leur qualification pour la Ligue des champions retardée.

AFP Agence France-Presse

Après six défaites, Chelsea a mis fin à l'hémorragie contre Liverpool (1-1) samedi à Anfield, où le public a exprimé sa frustration bruyamment: un match nul qui empêche les Reds de valider leur qualification pour la Ligue des champions.

Le club de la Mersey, quatrième avec 59 points, n'est pas encore certain de terminer dans le Top-5 en Premier League, puisque l'actuel sixième Bournemouth (55 pts) a fait le job, lui, à Fulham (1-0). Au coup de sifflet final, une partie des supporters a même hué les champions d'Angleterre sortants, encore très décevants.

L'entraîneur Arne Slot croit encore pouvoir retourner l'opinion à Anfield, mais «pas cette saison», a-t-il reconnu. «Si nous pouvons avoir l'été que nous prévoyons de faire, alors je suis convaincu à 100% que nous serons une équipe différente la saison prochaine de celle que nous sommes aujourd'hui».

Malgré l'absence de plusieurs attaquants (Ekitiké, Salah, Wirtz), Liverpool a démarré du bon pied, porté par la vivacité du jeune ailier de 17 ans, Rio Ngumoha, passeur pour Ryan Gravenberch (6e, 1-0). Mais après l'ouverture du score, les Reds sont retombés dans leurs travers: un manque d'allant flagrant et des largesses défensives embarrassantes, comme sur le coup franc d'Enzo Fernandez que tout le monde a regardé passer (35e, 1-1).

Une série catastrophique

Le reste du match a été animé par des buts annulés (à cause de hors-jeu) et des pénaltys réclamés, de chaque côté. Les Reds ont buté deux fois sur les montants, par Dominik Szoboszlai (71e) et Virgil van Dijk (79e).

Le match nul a apporté plus de joie à Chelsea, car il a été obtenu à l'extérieur et, surtout, après une série catastrophique de six défaites consécutives en championnat. Les Blues avec leur entraîneur intérimaire Calum McFarlane restent neuvièmes avec 49 points, à six longueurs de Bournemouth.

Bournemouth invincible

L'équipe de la côte sud de l'Angleterre (6e, 55 pts) s'est elle rapprochée d'une toute première qualification européenne, après sa victoire 1-0 chez un concurrent direct, Fulham (11e, 48 pts). Les Cherries ont fait la différence grâce à un but de Rayan (53e), leur ailier brésilien de 19 ans, au cours d'une seconde période disputée intégralement à dix contre dix. Cela porte leur invincibilité à seize matches en championnat. Autre candidat à l'Europe, Brighton (7e, 53 pts) n'a fait qu'une bouchée de Wolverhampton (3-0), le dernier depuis longtemps relégué.

La septième place possédée actuellement par les Seagulls sera qualificative pour la Ligue Conférence, voire pour la Ligue Europa en fonction de l'issue des finales jouées par Aston Villa (Ligue Europa) et Manchester City (Coupe d'Angleterre). Sunderland, douzième avec 48 points, s'est éloigné de ces strapontins après un match nul 1-1 samedi à domicile contre Manchester United. Mais la saison du promu entraîné par Régis Le Bris reste dans tous les cas réussie.

Les Red Devils demeurent eux troisièmes, avec six points d'avance sur Liverpool avant les deux dernières journées. Aston Villa (5e, 58 pts) peut revenir à quatre longueurs en cas de victoire dimanche à Burnley. En fin d'après-midi, Manchester City (2e, 71 pts) tentera de maintenir son rêve de titre à l'occasion de la venue de Brentford. Le leader Arsenal (76 pts), qui a joué un match en plus, se déplace dimanche à West Ham, l'actuel premier relégable.