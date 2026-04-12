Manchester City mate Chelsea et peut croire au titre

Manchester City relance la course au titre! Les Mancuniens ont battu Chelsea 3-0 à Stamford Bridge grâce à Guéhi, O'Reilly et Doku. Arsenal reste en tête, mais avec seulement 6 points d'avance.

Malmené avant la mi-temps, déchaîné après. Manchester City a obtenu dimanche à Chelsea (3-0) la victoire recherchée pour faire revivre leur espoir de titre en Premier League. Le leader Arsenal avait ouvert la fenêtre samedi en perdant 2-1 contre le modeste Bournemouth, à domicile, et son dauphin mancunien s'y est engouffré de plain pied avec l'aide de Rayan Cherki, auteur de deux passes décisives pour Nico O'Reilly (51e) et Marc Guéhi (57e).

«Est-ce que tu regardes, Arsenal?», ont chanté les supporters visiteurs, à Stamford Bridge, après le troisième but signé Jérémy Doku (68e). City, deuxième avec 64 points, peut désormais rattraper ses six longueurs de retard sur Arsenal (1er, 70 pts) en cas de victoire contre le leader, dimanche prochain à domicile, et contre Crystal Palace en match en retard.

Tottenham relégable

Tottenham s'est incliné 1-0 dimanche chez le Sunderland de Granit Xhaka, pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc. Les Spurs sont relégables à six journées de la fin en Premier League. La mission maintien se complique d'entrée pour l'ex-entraîneur de l'OM, dont la nouvelle équipe est 18e avec 30 points, deux de moins que l'actuel premier non-relégable, West Ham (17e, 32 pts).

Tottenham a joué de malchance en seconde période. Son gardien Antonin Kinsky a été pris à contre-pied sur un tir de Nordi Mukiele fortement dévié par un coéquipier (61e, 1-0), puis a été percuté par son capitaine Cristian Romero, blessé sur l'occasion et sorti en larmes.

Les Spurs n'ont gagné aucun match de championnat en 2026. Ils tenteront de mettre fin à cette anomalie le week-end prochain à domicile contre Brighton, que De Zerbi a dirigé de 2022 à 2024. De son côté, le promu Sunderland peut toujours croire en une qualification européenne. L'équipe de Granit Xhaka, qui a joué tout le match dimanche, est 10e à seulement un point de la 7e place et d'un billet pour la Conference League.