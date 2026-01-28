DE
Attaque au couteau à Naples
Des supporters de Chelsea agressés avant le match de Ligue des champions

Mardi soir, deux supporters de Chelsea ont été attaqués à Naples, l'un d'entre eux a été blessé au couteau. Le club appelle ses supporters à redoubler de prudence avant le match de Ligue des champions de mercredi.
Publié: il y a 59 minutes
Selon plusieurs médias, des supporters de Chelsea ont été attaqués mardi soir par des ultras du Napoli.
Photo: The FA via Getty Images
Benjamin Gwerder

La terreur règne à Naples avant le match de Ligue des champions opposant Chelsea au Napoli: deux supporters de Chelsea auraient été agressés mardi soir dans la ville italienne, selon les médias.

L’un des supporters a apparemment été poignardé et a dû être transporté à l’hôpital. Chelsea a confirmé l’incident, sans fournir davantage de détails. Le club précise que les blessures des deux supporters ne mettent pas leur vie en danger.

Un témoin oculaire a raconté au Sun qu’un groupe d’environ 25 ultras du Napoli avait poursuivi les supporters de Chelsea alors qu’ils se rendaient dans un pub. Une attaque a suivi, au cours de laquelle l’un des fans a été blessé au couteau. La personne concernée a insisté sur le fait que le groupe ne cherchait pas la confrontation.

Chelsea met en garde ses supporters

Dans un communiqué officiel, Chelsea FC a conseillé à ses fans de rester particulièrement vigilants à Naples. «Le club souhaite rappeler à tous les supporters de faire preuve de prudence dans la ville et de suivre les consignes de sécurité avant ce match», indique le communiqué. Les supporters ont été invités à ne pas se déplacer seuls et à éviter de porter des vêtements les identifiant comme fans de Chelsea.

Le match des huitièmes de finale, crucial pour la suite de la Ligue des champions, aura lieu mercredi soir à 21 h. Chelsea lutte pour une qualification directe pour les huitièmes de finale, tandis que le Napoli joue encore sa place pour les playoffs. La police italienne n’a pour le moment pas commenté les événements.

