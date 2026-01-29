Chadrac Akolo: «J'ai traversé le désert»

Longtemps sans club, Chadrac Akolo a retrouvé un point de chute au Vietnam. Après des mois d’attente et des obstacles administratifs, l’ailier savoure enfin son retour vers les terrains.

Bastien Feller Journaliste Blick

«J’ai traversé le désert», souffle au bout du fil Chadrac Akolo, qui voit sa longue période loin des terrains arriver à son terme. Le Chablaisien, libre depuis son départ de Saint-Gall, se confiait fin septembre dans nos colonnes sur ses problèmes pour retrouver un club. L’ailier expliquait ne pas avoir pu poursuivre sa carrière en Turquie et à Chypre, malgré des offres, en l’absence d’un passeport suisse.

L’attente a pris fin pour l’international congolais début octobre, lorsque le club vietnamien de Thep Xanh Nam Dinh FC annonçait la signature d'un contrat portant sur deux saisons. «Ce club me montrait un intérêt sincère et concret, depuis plusieurs mois. Même depuis la fin de mon contrat avec le FC Saint-Gall», détaille le Chablaisien, qui voyait là se terminer une interminable période loin des terrains. «C'était une période très compliquée. C'est bien beau de s'entraîner tous les jours, mais faire des vrais matches, disputer une vraie compétition, c'est tout ce qui m'anime dans le football.»

Des discussions avec Lausanne et Sion

Toutefois, l'ancien du FC Sion ou encore de Stuttgart en Allemagne, n'a pas encore pu officiellement évoluer sous le maillot de sa nouvelle équipe. La raison? Un souci administratif entre la Swiss Football League et la V.League, la première division vietnamienne. «Cela se règlera bientôt. Je vais louper encore un ou deux matches. J'ai reçu un appel du FC Saint-Gall ce lundi qui m'annonçait qu'il allait m'aider à régler la situation», explique le meilleur buteur du championnat suisse, édition 2023-2024.

D'ailleurs, l'ailier ne cache pas qu'il aurait pu rester en Suisse. Et que des discussions ont eu lieu avec quelques clubs de l’élite. Avec Lausanne, où il aurait retrouvé un certain Peter Zeidler, qu'il a connu à Saint-Gall. Et avec Sion, son club formateur. «À Sion, il y avait une possibilité au tout début du mercato. Mais ça ne s’est pas fait parce que j’avais des attentes sur certains clubs en Ligue 1.»

«Je compte leur renvoyer l'ascenseur»

Le voici donc au Vietnam, où il vit sa première expérience loin de sa famille, aux côtés de sa femme. «C'était très difficile au début, je suis très loin de la Suisse et il y a un décalage horaire important (ndlr: six heures). Maintenant, avec le temps, on s’y fait de mieux en mieux. J'ai signé ici avec un ami, Arnaud Lusamba, avec qui j'ai joué en sélection et à Amiens. Cela m'a aidé pour mon intégration», ajoute Chadrac Akolo, qui veut maintenant rendre à ses dirigeants la confiance placée en lui.

«La saison a mal démarré en championnat et le grand objectif est de remporter l'ASEAN Club Championship pour se qualifier la saison prochaine en Ligue des champions. Des clubs européens me voulaient ces dernières semaines, mais le club a dit non. Je compte leur renvoyer l’ascenseur pour leur confiance et montrer que je suis en bonne forme. Ça fait un moment que je ne joue pas et je veux le prouver à tout le monde. J'ai des fourmillements dans les jambes», annonce-t-il. Avant de faire son grand retour en Europe?