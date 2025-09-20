L'attaquant Chadrac Akolo, sans club depuis quatre mois, voit sa carrière freinée par l'absence de passeport suisse. Il s'entraîne en attendant une opportunité en Suisse ou à l'étranger.

1/5 Début février, l’avenir de Chadrac Akolo semblait scellé, mais un problème de passeport a chamboulé les plans. Photo: TOTO MARTI

Stefan Kreis

Début février, l’avenir de Chadrac Akolo semblait scellé: direction la Süper Lig au lieu de la Super League. Alanyaspor avait formulé une offre, le contrat était prêt. Il ne restait plus à l’attaquant que de prendre l’avion pour rejoindre la côte méditerranéenne.

Mais coup de théâtre: le meilleur buteur de 2024 n’est pas autorisé à voyager, l’accord est rompu. «Parce que je n’ai pas de passeport suisse», explique Chadrac Akolo, imputant l’erreur à son ancienne agence belge. Son agent de l’époque était persuadé qu’il détenait un passeport helvétique, lui qui était arrivé en Suisse romande à 14 ans comme réfugié du Congo.

Une naturalisation toujours en attente

Voilà huit ans que Chadrac Akolo attend sa carte d’identité. Son transfert du FC Sion à Stuttgart avait retardé la procédure de naturalisation, qui n’a toujours pas abouti. À cela s’ajoute une confusion persistante autour de son identité: il est officiellement enregistré sous le nom Akolo Ababa Chadrac.

«Ne pas avoir de passeport suisse est un désavantage sur le marché des transferts», souligne l’attaquant. «C’est plus compliqué pour les joueurs africains de trouver un club en Europe.»

Une histoire liée à Saint-Gall

Assis dans un restaurant Coop de Gossau, à Saint-Gall, Chadrac Akolo confie vivre une première dans sa carrière professionnelle: ne plus avoir de contrat valide. Il possède toujours une maison en Suisse orientale et reste attaché au FC Saint-Gall, avec lequel il a disputé 118 matches, un record personnel.

En mai 2024, les dirigeants lui avaient proposé une prolongation, qu’il a refusé, jugeant le moment prématuré. Une offre venue d’Arabie saoudite a également été écartée: «L’offre était très lucrative, mais je voulais absolument jouer des matches internationaux avec Saint-Gall.»

Objectif atteint: le club s’est qualifié pour une phase de groupes européenne, une première depuis onze ans, grâce notamment aux deux buts et trois passes décisives de Chadrac Akolo. Mais après l’élimination en Conference League, la donne change: le joueur est informé qu’il ne fait plus partie des plans.

Mis à l’écart puis rappelé

Pendant six rencontres, il reste sur le banc. Puis, en raison d’une pénurie d’effectif, il est rappelé et joue tous les matches du second tour sans exception. Des discussions s’ouvrent avec la direction, et Chadrac Akolo y croit: «Je pensais rester à Saint-Gall, c’est aussi pour cela que j’ai prolongé la caution de mon appartement.»

Mais le club décide finalement de s’en séparer. Depuis, l’attaquant est à la recherche d’un point de chute depuis quatre mois. Il partage son temps entre la Suisse orientale et Aigle, où réside sa famille. Il s’est même rendu un mois au Congo, s’entraînant avec un coach de la sélection nationale.

Où rebondira-t-il?

Aujourd’hui, Chadrac Akolo continue de s’entretenir physiquement avec un préparateur en Suisse. «Je pourrais rejouer demain», affirme-t-il. Des clubs de deuxième division turque et de Chypre se sont montrés intéressés. Sans contrat, il peut signer en dehors de la période officielle des transferts.

Il n’exclut pas non plus de rester en Super League. Peut-être retrouvera-t-il son ancien entraîneur et mentor Peter Zeidler à Lausanne. Ou reviendra-t-il au FC Sion, qu’il avait quitté pour Stuttgart, qui avait déboursé six millions pour l’attirer?