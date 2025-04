Chadrac Akolo (30 ans) était sur le point de quitter Saint-Gall cet hiver et voilà qu'il marque but sur but. Mais que va-t-il se passer pour l'attaquant vaudois cet été?

1/5 Début février, Chadrac Akolo était tout proche de quitter Saint-Gall. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Stefan Kreis

Début février, Chadrac Akolo (30 ans) semble aussi loin d'une place de titulaire au FC Saint-Gall que les Brodeurs le sont d’un troisième titre de champion dans leur histoire. Après avoir refusé une offre de prolongation de contrat, l’attaquant congolais sort complètement des plans de l’équipe: il reste sur le banc pendant cinq matches consécutifs sans jouer une seule minute et est même écarté du groupe à trois reprises.

Tout parle alors en faveur d'un transfert hivernal, notamment parce que les Verts engagent un très grand nom en attaque en la personne de Jean-Pierre Nsame. Mais comme ce dernier peine à s'adapter au jeu saint-gallois, à quelques exceptions près, et qu'il est maintenant absent pour quatre à six semaines, Chadrac Akolo se montre soudain à nouveau indispensable.

Et comment! Le numéro 10 marque le but de l'égalisation contre Lucerne. Et contre Servette, il offre le but de la victoire à Lukas Daschner avec une magnifique passe de l'extérieur du pied.

A Saint-Gall grâce à Peter Zeidler

Mais impossible de faire dire à Chadrac Akolo qu'il a été le meilleur homme sur le terrain. L'homme qui a fui le Congo à l'âge de 15 ans pour s'installer dans le Chablais vaudois, à Bex, est beaucoup trop modeste pour se mettre en avant.

Après Sion, Stuttgart, Amiens et Paderborn, Chadrac Akolo a atterri au FC Saint-Gall il y a trois ans, parce qu'il voulait absolument retrouver Peter Zeidler. Ce dernier a cependant quitté Saint-Gall l'été dernier. Le contrat de l'attaquant se termine lui au mois de juin.

Mais le joueur de 30 ans ne veut pas encore claquer la porte. Bien qu'il ait refusé une offre du club saint-gallois en automne, il ne veut pas exclure totalement de rester en Suisse orientale. «Les discussions sont toujours en cours», révèle Chadrac Akolo, qui, en tant que joueur libre de tout contrat, présente un profil très attractif. Surtout s'il joue comme il l'a fait contre Servette.