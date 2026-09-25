Les quatre prochains matches de la Nati se dérouleront sans Breel Embolo! Cette décision fait suite à l'affaire des faux certificats Covid achetés en 2021 et pour laquelle il a été condamné.

Breel Embolo (29 ans) ne disputera pas les prochains matches de la Nati en Ligue des Nations. Comme l’a annoncé vendredi après-midi l’Association suisse de football (ASF), l’attaquant «a informé la fédération de l’affaire relevant de sa vie privée, rendue publique aujourd’hui dans les médias».

Comme dans le cas de Granit Xhaka, l’affaire porte sur de faux documents liés au Covid-19. Vendredi, CH Media a révélé la peine infligée à Embolo dans le cadre d’une ordonnance pénale rendue en 2025. L’attaquant de la Nati s’était procuré de faux certificats de test Covid en 2021 et avait été condamné pour ces faits. Il a accepté la peine. L’affaire avait déjà fait grand bruit il y a deux ans.

La direction de l’ASF a donc décidé qu’Embolo ne rejoindrait pas la sélection comme prévu. Le rassemblement actuel se poursuit ainsi sans l’attaquant, «afin que l’équipe puisse se concentrer au mieux sur les prochains matches de la Ligue des Nations». Il était de toute façon suspendu pour le premier match à la suite de son carton rouge reçu face à l'Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde.

Après Granit Xhaka, c’est donc un autre cadre de longue date de la Nati qui manque à l’appel. Le capitaine suisse ne rejoindra pas non plus la sélection, après avoir reconnu lundi avoir acheté de faux certificats de vaccination en 2022.