Une fois de plus, Aleksander Ceferin ne mâche pas ses mots. Le président de l'UEFA exprime sans détours son opinion sur le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Blick Sportdesk

Les tensions au sommet du football mondial s'intensifient. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a vivement critiqué le président de la FIFA, Gianni Infantino. Cette attaque fait suite à l'échec du projet «FIFA Forward Enterprise», qui prévoyait de vendre 20% des droits commerciaux de la FIFA à des investisseurs privés.

Dans un discours prononcé lors de l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs (ECA) à Copenhague (Danemark), Aleksander Ceferin a attaqué ce projet de front. Il a comparé l'approche de Gianni Infantino au célèbre conte «Les habits neufs de l'empereur» de Hans Christian Andersen: «Il y a près de deux siècles, Andersen a écrit 'Les habits neufs de l'empereur'. Tout le monde connaît cette histoire: un souverain croit porter des atours somptueux qui ne sont invisibles qu'aux yeux des imbéciles. Tout le monde joue le jeu jusqu'à ce qu'un enfant énonce la vérité évidente: 'L'empereur est nu.'»

Gianni Infantino avait proposé de créer une société commerciale sous l'égide de la FIFA, chargée notamment de gérer les droits liés aux Coupes du monde masculines et féminines de la FIFA ainsi qu'à la Coupe du monde des clubs. Des fonds d'investissement privés auraient pu acquérir jusqu'à 20% des parts. Mais ces projets se sont heurtés à une large opposition, notamment de la part de l'UEFA et de son président Aleksander Ceferin.

Appel aux dirigeants de clubs

Aleksander Ceferin a vivement critiqué non seulement ces projets, mais aussi l'argumentation de la FIFA: «Les phrases toutes faites ne peuvent pas masquer des faits désagréables. Des termes tels que 'développement', 'démocratisation' et 'consultations' sont actuellement galvaudés dans le monde du football pour masquer exactement le contraire. La braderie de l'avenir du football n'est pas un développement, peu importe combien de fois on répète ce mot. Mettre les fédérations nationales devant le fait accompli n'est pas de la démocratisation, quelle que soit l'importance des sommes en jeu. Et les négociations secrètes à huis clos n'ont rien à voir avec de véritables consultations.»

Le dirigeant slovène s'est adressé directement aux responsables des clubs: «Imaginez qu'un de vos hauts dirigeants vende en secret le contrôle de vos actifs, sans l'accord du conseil d'administration, des joueurs ou des supporters, et que vous ne l'appreniez qu'au tout dernier moment. Comment votre direction réagirait-elle?» Aleksander Ceferin n'a laissé planer aucun doute sur le fait que les limites du supportable étaient atteintes: «Combien de fois cela doit-il encore se produire avant que le monde du football ne dise: 'Ça suffit'? Je pense que le moment est venu de le dire haut et fort.»

Cet article a été publié pour la première fois sur sportal.bg. À l’instar de Blick, cette plateforme d’information bulgare appartient à la maison d’édition Ringier.