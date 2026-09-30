Accord de principe signé pour la vente du FC Nantes

Le FC Nantes est à un tournant, puisque Waldemar Kita aurait accepté de vendre le club à Paulo Tavares. L’accord, valorisant le club à 100 millions d’euros, attend l’aval de la DNCG.

ATS Agence télégraphique suisse

Un accord de principe a été signé mardi entre le président-propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, et l'intermédiaire Paulo Tavares pour la vente du club de Ligue 2, a-t-on appris mercredi d'une source proche des négociations. Tavares représente des investisseurs français, portugais et luxembourgeois.

L'accord, qui valorise le club à plus de 100 millions d'euros, est encore soumis à quelques étapes, notamment un passage devant le gendarme financier du football français, la DNCG, a précisé la source, confirmant une information donnée par L'Equipe.

Waldemar Kita remplacé par Paulo Tavares

Arrivé à la tête des Jaune et Vert en 2007, Waldemar Kita avait fait part ces dernières semaines de sa très grande lassitude alors que son club n'a fait que décliner ces dernières saisons, jusqu'à la relégation en L2 cet été. Trois dossiers semblaient en lice au début de l'été mais c'est celui emmené par Tavares qui s'est rapidement détaché.

Connu, entre autres, pour avoir fait venir l'entraîneur lusitanien Leonardo Jardim à Monaco en 2014, Tavares, à la tête de son entreprise Phenix Sports Invest, a rassemblé un tour de table et convaincu Kita de passer la main.

Le nom de Paulo Tavares était déjà apparu ces dernières années dans les rachats des clubs de Valenciennes et de Saint-Etienne, sans qu'une suite soit donnée. Une trentaine de millions d'euros ont déjà été placés sur un compte bloqué en vue du passage devant la DNCG, a assuré la même source à l'AFP.