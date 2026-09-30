Accord de cession trouvé aux Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux évitent la liquidation judiciaire grâce à un accord signé avec le fonds britannique Park Bench. Le club, rétrogradé en 6e division, attend l'approbation des autorités.

ATS Agence télégraphique suisse

Un accord de cession entre les Girondins de Bordeaux et le fonds d'investissement britannique Park Bench a été signé mercredi, a indiqué le club qui devrait ainsi éviter une liquidation judiciaire. Le club a été rétrogradé administrativement en division régionale.

Repartis de 6e division

«Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes», a précisé le club dans un communiqué, ajoutant que les repreneurs seront auditionnés dans les prochains jours par la Commission régionale de contrôle de gestion de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA).

Cette instance, composée de 32 membres, doit valider le changement d'actionnaire et le budget de la saison 2026/27 pour permettre aux Girondins d'entamer enfin leur saison en Régional 1 (6e division).

Un passage est également prévu devant le tribunal de commerce qui avait fixé à jeudi la date limite avant la formulation d'une requête en résolution du plan, première étape vers une liquidation judiciaire du club, dont il doit désormais homologuer le nouveau plan de continuation. Initialement établi sur 10 ans, celui-ci va finalement s'étaler sur 12 ans avec des dettes réduites de moitié, de 26 à 13 millions d'euros.