Grâce à un doublé de son «supersub», la Roja s'est imposée 1-2 à Split. Les Croates, qui avaient ouvert le score, ont craqué après l'expulsion d'Ivan Perisic.

AFP Agence France-Presse

Menée au score et bousculée, l’Espagne, championne du monde en titre, a renversé la Croatie (2-1) mardi grâce à un doublé de l’inévitable Mikel Merino, et s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

La Roja, invaincue depuis 2023 en compétition officielle, a bien failli descendre de son nuage mardi soir à Split, mais son joker de luxe Mikel Merino, entré à la mi-temps, en a décidé autrement.

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42e match de suite sans défaite

Le milieu de terrain d’Arsenal, buteur décisif lors du Mondial 2026 pour envoyer son équipe en quarts, puis en demi-finales, a une nouvelle fois enfilé ce costume de «supersub» qui lui va si bien et fait parler son sens du but (61e, 88e), pour prolonger la série espagnole en cours avec un 42e match de suite sans défaite.

«C’est un honneur et une fierté d’entraîner un joueur de ce talent et avec autant de qualités humaines. Quand nous allions au Mondial, il revenait de blessure et je vous avais dit que j’étais prêt, si besoin, à l’amener en le portant dans mes bras. Certains ont dit que j’étais fou. Je crois que non, et il l’a clairement démontré», a affirmé son sélectionneur Luis de la Fuente. «C’est l’un de ces joueurs dont on ne reconnaît pas assez le talent footballistique. Je suis sûr que dans d’autres pays, il serait plus valorisé», a-t-il ajouté.

Avec 12 points glanés en quatre journées, les champions du monde et champions d’Europe en titre disputeront leurs deux dernières rencontres de la phase de poules sans pression, déjà assurés d’être qualifiés pour les quarts de finale, comme le Portugal.

Lamine Yamal pas à son affaire

Piqués dans leur orgueil après avoir concédé la pire humiliation de leur histoire face à l’Angleterre (7-0), les Croates ont craqué à dix contre onze après l’exclusion du vétéran Ivan Perisic (79e), qui avait pourtant ouvert le score de la tête en reprenant une tentative du buteur de Fribourg Igor Matanovic (17e, 1-0).

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Cela faisait plus de deux ans, depuis la demi-finale de l’Euro 2024 contre l’équipe de France, que la Roja ne s’était plus retrouvée menée 1-0, et elle aurait même pu sombrer sans une parade de son gardien Unai Simon devant Matanovic (23e).

La machine collective espagnole a alors eu le plus grand mal à se mettre en route, à l’image de son prodige et détonateur Lamine Yamal, bien contenu par le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol et souvent encerclé par trois joueurs.

Le jeune gaucher, auteur de quatre buts lors des trois premières rencontres de cette fenêtre, dont trois inscrits dans les six premières minutes, a ainsi dû patienter pour tenter une première frappe (33e), contrée, puis une deuxième (45e+1), dans le petit filet extérieur.

Merino le héros

Dos au mur à la mi-temps, le sélectionneur Luis de la Fuente a donc lancé son chouchou, Mikel Merino, à la place d’Alex Baena, pour offrir à Yamal et ses coéquipiers un appui dans la surface et trouver la faille.

C’est ce qu’il a fait à l’heure de jeu, du plat du pied gauche, sur un centre de Lamine Yamal mal repoussé par la défense croate dans les pieds de Dani Olmo (61e, 1-1), puis d’un enchaînement exceptionnel de pur buteur dans la surface (89e, 2-1).

Une nouvelle mission accomplie avec brio par l’ex-joueur de la Real Sociedad, milieu relayeur devenu spécialiste du crochetage de serrure.