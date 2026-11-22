Réduits à 10 et menés 2-0 après moins de quinze minutes de jeu, les Red Devils n'ont pas eu voie au chapitre lors du derby d'Angleterre (4-0). Le choc psychologique n'a pas eu lieu.

La première de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United a viré au cauchemar

La première de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United a viré au cauchemar

AFP Agence France-Presse

Manchester United, réduit à dix et mené 2-0 après treize minutes, s’est incliné 4-0 dimanche à Liverpool pour la première de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, et se retrouve avant-dernier de Premier League après onze journées.

Les Red Devils ont encaissé deux buts de Dominik Szoboszlai (10e) et Florian Wirtz (13e), dans la foulée de l’exclusion du défenseur français Leny Yoro (8e). Rio Ngumoha, sur une passe décisive de Bradley Barcola (66e), puis Victor Munoz (82e, 4-0) ont corsé l’addition.

Les visiteurs repartent d’Anfield avec une cinquième défaite en championnat. Ils comptent vingt points de moins qu’Arsenal (1er, 28 pts), le leader qui a été accroché 2-2 samedi à Newcastle. Liverpool (4e, 21 pts), à l’inverse, revient à une unité du podium au terme d’un week-end qui a vu Brighton (2e, 22 pts) s’incliner 2-0 à Hull et Manchester City (3e, 22 pts) être accroché 1-1 à domicile par Fulham.

Leny Yoro voit rouge

Mauricio Pochettino n’aurait pas pu imaginer de pires débuts que les treize premières minutes en enfer vécues à Anfield, dans le stade du rival historique de Manchester United.

Le Français Leny Yoro a été exclu après une faute commise sur Alexander Isak en position de dernier défenseur (8e), et Szoboszlai a ouvert le score sur le coup franc accordé (10e, 1-0). Trois minutes plus tard, Wirtz a doublé la mise en envoyant acrobatiquement sous la barre transversale, dos au but, un centre du jeune ailier Rio Ngumoha (13e, 2-0).

Pochettino a dû sacrifier un attaquant, Bryan Mbeumo, pour faire entrer un défenseur, Harry Maguire, et l’Anglais s’est distingué en contrant un tir menaçant d’Isak (40e). Les visiteurs n’ont pas eu d’autre choix que de se recroqueviller devant le but de Senne Lammens, en écopant face aux vagues rouges régulières mais longtemps imprécises.

Manque de tranchant

Bradley Barcola a incarné ce manque de tranchant devant le but, mais il s’est rattrapé en déclenchant une contre-attaque supersonique depuis le milieu de terrain, conclue par un centre parfait pour Ngumoha (66e, 3-0).

Lammens a ensuite repoussé des tirs d’Isak et Szoboszlai (75e), mais il n’a rien pu faire devant l’entrant Victor Munoz, bien servi par une passe cachée de Wirtz (82e, 4-0).

Son homologue de Liverpool, Alisson Becker, a empêché le capitaine mancunien Bruno Fernandes de sauver l’honneur en fin de match (90e+2).