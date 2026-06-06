Les Suissesses se sont rassurées en corrigeant Malte vendredi (6-1), pour le premier match officiel disputé à l'AIL Arena de Lugano. La soirée a vraiment été réussie.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

La Suisse a fait plaisir à voir. Les sourires sur le visage des footballeuses de la Nati après le succès 6-1 contre Malte parlaient d'eux-mêmes. «C’était vraiment un feeling incroyable, explique Aurélie Csillag. Le coach nous avait dit de marquer beaucoup, de montrer aux fans et à nous-mêmes qu’on pouvait faire une bonne performance. On l’a fait et on est très contentes.» La troupe de Rafel Navarro est assurée de terminer en tête de son groupe et a assuré sa promotion en première division de ka Ligue des nations.

Il y a de quoi avoir la banane. Depuis le 6 septembre 2022 contre la Moldavie (15-0), jamais les Suissesses n’avaient autant fait trembler les filets au cours d'un même match. C’était alors Nils Nielsen qui dirigeait l’équipe. Ni Inka Grings, ni Pia Sundhage n’avaient été à pareille fête. «Je crois que c’est le meilleur match qu’on ait fait cette année, poursuit l’attaquante des Reds, auteure du 4e but helvétique. J’aurais pu en marquer un ou deux de plus, ça m’embête un peu, mais on avance.» Une victoire qui fait oublier le match nul en Turquie, le 18 avril dernier.

«Aujourd’hui, on a vu l’équipe que l’on veut vraiment voir sur le terrain, enchaîne Rafel Navarro. Ce n’est pas seulement une question de football, de manière de jouer. C’est aussi une question d’attitude. Je suis vraiment heureux, parce que je pense qu’on peut voir une différence entre les matches de février et celui d'aujourd’hui.» Même si Alisha Lehmann n’était pas là pour faire le discours d’avant-match, la Nati a joué le couteau entre les dents.

«Ce stade est fait pour le football féminin»

Le soutien des 7526 personnes venues à Lugano assister à l’inauguration de l’AIL Arena n’y est pas étranger. «Je pense que c’est toujours plus facile de jouer en Suisse, devant nos fans», explique Smilla Vallotto, entrée en cours de match et qui regrettait ses occasions manquées. «Je n’ai pas la confiance que j’avais l’année passée», avoue la joueuse de Wolfsburg. «Mais la prochaine fois, je vais marquer.» La Genevoise n’a pas manqué de souligner la très bonne semaine d’entraînement réalisée par l’équipe.

Cela faisait très longtemps que la Nati n’avait plus évolué au Tessin. «Au niveau de sa taille, ce stade est fait pour le football féminin», a souligné Johan Djourou. Avant de préciser: «Dès que je suis arrivé, j’ai dit: «Waouh!» C’est un terrain à l’anglaise, un petit stade où les supporters sont proches du terrain. Je suis très content d’avoir vécu cette expérience-là et je pense que les joueuses sont toutes du même avis.»

«Les fans sont incroyables, ils sont vraiment trop bien», s’est réjouie Aurélie Csillag. Et Rafel Navarro d’ajouter: «L’environnement était vraiment très bon. C’était un grand plaisir pour nous de jouer ici. D’abord parce que la pelouse était parfaite, et cela aide toujours. Nous sommes une équipe qui veut jouer au ballon, donc c’est important pour nous.» Sans oublier le public. «Cette ambiance a peut-être été une autre clé de ce match. Elle nous a vraiment aidés à continuer à pousser.» Même si les vacances approchent, la Nati n’a pas relâché la pression. Une prestation à rééditer mardi en Irlande du Nord, contre un adversaire d’un calibre supérieur. «Il y aura des changements», a déjà prévenu le sélectionneur.



