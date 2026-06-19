La fille d'une ancienne star du Bayern frappe un cambrioleur

La villa munichoise de Mehmet Scholl a été cambriolée tôt lundi matin alors que sa famille dormait. L’intrus aurait tenté de s’en prendre à la fille de l’ancienne star du Bayern, avant d’être maîtrisé puis arrêté par la police.

Fynn Müller

Pour beaucoup, c’est l’un des pires cauchemars: un cambrioleur s’introduit chez vous alors que vous êtes présent. Mehmet Scholl, légende du Bayern Munich, en a fait l’expérience en début de semaine. Selon le quotidien «Bild», la villa munichoise de l’ancien footballeur a été cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi. Un homme de 48 ans se serait introduit dans la maison vers 5 heures du matin, alors que la famille dormait. Mais l’intrus ne cherchait visiblement pas des objets de valeur.

D’après le journal allemand, une violente altercation a éclaté lorsque l’homme a tenté de se glisser dans le lit de la fille de Mehmet Scholl, âgée de 20 ans. Elle dormait avec son petit ami, Sandro Porta, 24 ans, footballeur dans l’équipe réserve du TSV 1860 Munich.

Un «fou furieux»

L’homme serait entré par une porte-fenêtre qui n’était pas verrouillée. Il aurait ensuite pris une douche avant de se rendre dans la chambre de la jeune femme. «Ce fou furieux s’est introduit chez mon père alors que mon petit ami et moi dormions. Lorsqu’il a tenté de m’agresser dans notre chambre, mon petit ami et moi l’avons roué de coups. Nous l’avons ensuite immobilisé jusqu’à l’arrivée de la police», a déclaré la jeune femme de 20 ans à «Bild».

Mehmet Scholl est lui aussi intervenu pour protéger sa fille. L’intrus, légèrement blessé lors de l’altercation, a été arrêté par les forces de l'ordre à l’intérieur de la maison. Selon un communiqué de la police de Munich, l’homme est un ressortissant allemand originaire du district de Miesbach, connu pour souffrir de troubles psychiques. Il a depuis été admis dans un établissement psychiatrique.



