Alisha Lehmann a été cambriolée et montre le désordre

Alisha Lehmann a été victime d'un cambriolage.

Alisha Lehmann est remplie de sarcasme: «La prochaine fois que vous pénétrerez chez moi, faites le ménage, s'il vous plaît, parce que j'ai des TOC», écrit la footballeuse de l'équipe nationale sur Instagram pour accompagner une vidéo de son appartement dévasté. Alisha Lehmann, suivie par plus de 16 millions de personnes rien que sur Instagram, ne donne cependant aucun détail sur le cambriolage.

Un appartement qui lui plaît

La Bernoise n'a quitté la Juventus pour Côme que cet été et y vit dans un appartement avec vue sur le célèbre lac de la région. «C'est génial de se lever chaque matin avec une belle vue. On se réveille beaucoup plus heureux», s'enthousiasmait-elle encore il y a un mois. Il ne reste plus qu'à espérer qu'Alisha Lehmann ne laissera pas les cambrioleurs gâcher son enthousiasme.