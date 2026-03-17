Un joueur de l'AS Rome séquestré avec sa famille

«Ils m'ont mis un couteau sous la gorge.» La confession vient de la mère de Neil El Aynaoui, joueur de l'AS Rome. La «Gazzetta dello Sport» a révélé ce mardi que celui-ci avait été cambriolé de manière violente à son domicile.
Comme la plupart de ses coéquipiers, il réside à Castel Fusano, au sud-ouest de la capitale italienne. Un quartier qui fait le bonheur des cambrioleurs, puisque plusieurs incidents ont eu lieu ces dernières années.
Neil El Aynaoui n'y a donc malheureusement pas échappé. Vers 3 heures du matin, un groupe de six hommes a pénétré dans le domicile de l'international marocain. Les malfrats ont alors séquestré le joueur, sa mère, sa compagne, son frère et sa petite amie dans une autre pièce.
Total du butin: environ 10'000 euros en bijou, une Rolex et des sacs à main. La police est rapidement intervenue sur les lieux du crime, mais a ensuite laissé sa place à la brigade criminelle. Celle-ci a pris le relais concernant l'enquête sans que, pour le moment, elle n'ait pu mettre la main sur les cambrioleurs.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
29
42
68
2
Milan AC
29
23
60
3
SSC Naples
29
15
59
4
Côme 1907
29
26
54
5
Juventus Turin
29
23
53
6
AS Rome
29
16
51
7
Atalanta Bergame
29
13
47
8
Bologne FC
29
4
42
9
Lazio Rome
29
1
40
10
Sassuolo
29
-4
38
11
Udinese Calcio
29
-9
36
12
Parme Calcio
29
-15
34
13
Genoa CFC
29
-4
33
14
Torino FC
29
-18
33
15
Cagliari Calcio
29
-10
30
16
ACF Fiorentina
29
-9
28
17
US Lecce
29
-18
27
18
US Cremonese
29
-21
24
19
Pise SC
29
-26
18
20
Hellas Vérone
29
-29
18