L'international marocain Neil El Aynaoui et sa famille ont vécu une nuit d'enfer. Le joueur de l'AS Rome a été cambriolé et séquestré à son domicile dans la capitale italienne.

Un joueur de l'AS Rome séquestré avec sa famille

Un joueur de l'AS Rome séquestré avec sa famille

Blick Sport

«Ils m'ont mis un couteau sous la gorge.» La confession vient de la mère de Neil El Aynaoui, joueur de l'AS Rome. La «Gazzetta dello Sport» a révélé ce mardi que celui-ci avait été cambriolé de manière violente à son domicile.

Comme la plupart de ses coéquipiers, il réside à Castel Fusano, au sud-ouest de la capitale italienne. Un quartier qui fait le bonheur des cambrioleurs, puisque plusieurs incidents ont eu lieu ces dernières années.

Neil El Aynaoui n'y a donc malheureusement pas échappé. Vers 3 heures du matin, un groupe de six hommes a pénétré dans le domicile de l'international marocain. Les malfrats ont alors séquestré le joueur, sa mère, sa compagne, son frère et sa petite amie dans une autre pièce.

Total du butin: environ 10'000 euros en bijou, une Rolex et des sacs à main. La police est rapidement intervenue sur les lieux du crime, mais a ensuite laissé sa place à la brigade criminelle. Celle-ci a pris le relais concernant l'enquête sans que, pour le moment, elle n'ait pu mettre la main sur les cambrioleurs.