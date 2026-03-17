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Cambriolé dans la Ville éternelle
Un joueur de l'AS Rome séquestré avec sa famille

L'international marocain Neil El Aynaoui et sa famille ont vécu une nuit d'enfer. Le joueur de l'AS Rome a été cambriolé et séquestré à son domicile dans la capitale italienne.
Publié: 19:27 heures
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Neil El Aynaoui a vécu un sale moment à son domicile.
Photo: AS Roma via Getty Images
Blick Sport

«Ils m'ont mis un couteau sous la gorge.» La confession vient de la mère de Neil El Aynaoui, joueur de l'AS Rome. La «Gazzetta dello Sport» a révélé ce mardi que celui-ci avait été cambriolé de manière violente à son domicile.

Comme la plupart de ses coéquipiers, il réside à Castel Fusano, au sud-ouest de la capitale italienne. Un quartier qui fait le bonheur des cambrioleurs, puisque plusieurs incidents ont eu lieu ces dernières années.

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Neil El Aynaoui n'y a donc malheureusement pas échappé. Vers 3 heures du matin, un groupe de six hommes a pénétré dans le domicile de l'international marocain. Les malfrats ont alors séquestré le joueur, sa mère, sa compagne, son frère et sa petite amie dans une autre pièce.

Total du butin: environ 10'000 euros en bijou, une Rolex et des sacs à main. La police est rapidement intervenue sur les lieux du crime, mais a ensuite laissé sa place à la brigade criminelle. Celle-ci a pris le relais concernant l'enquête sans que, pour le moment, elle n'ait pu mettre la main sur les cambrioleurs.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
29
42
68
2
Milan AC
Milan AC
29
23
60
3
SSC Naples
SSC Naples
29
15
59
4
Côme 1907
Côme 1907
29
26
54
5
Juventus Turin
Juventus Turin
29
23
53
6
AS Rome
AS Rome
29
16
51
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
29
13
47
8
Bologne FC
Bologne FC
29
4
42
9
Lazio Rome
Lazio Rome
29
1
40
10
Sassuolo
Sassuolo
29
-4
38
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
29
-9
36
12
Parme Calcio
Parme Calcio
29
-15
34
13
Genoa CFC
Genoa CFC
29
-4
33
14
Torino FC
Torino FC
29
-18
33
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
29
-10
30
16
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
29
-9
28
17
US Lecce
US Lecce
29
-18
27
18
US Cremonese
US Cremonese
29
-21
24
19
Pise SC
Pise SC
29
-26
18
20
Hellas Vérone
Hellas Vérone
29
-29
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
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