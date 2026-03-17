Gianni De Nitti, gardien de but du FC Schaffhouse, s'est déchiré la rate lors d'un match de Promotion League. Malgré de fortes douleurs, il a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final, avant de filer se faire opérer au CHUV.

Le gardien du FC Schaffhouse termine son match avec une rupture de la rate

Le gardien du FC Schaffhouse termine son match avec une rupture de la rate

Petar Djordjevic

Rarement un gardien de but n’a gardé sa cage inviolée dans de telles conditions: Le week-end dernier, le FC Schaffhouse s’est rendu chez la lanterne rouge Vevey-Sports. Les Schaffhousois ont remporté leur match de Promotion League 2-0, notamment grâce à Gianni De Nitti. Le jeune gardien de 22 ans n'a pas encaissé un seul but de tout le match. Et surtout: malgré une blessure grave, il a terminé la partie.

Opéré au CHUV

Lors d’un duel, l’ancien gardien de l’équipe de Suisse M20 a été touché au ventre par le genou d’un adversaire. Il a ensuite ressenti de fortes douleurs abdominales. Malgré celles-ci, Fianni De Nitti a continué jusqu’au coup de sifflet final. Le directeur sportif du FC Schaffhouse, Bernt Haas, décrit la situation après le match au «Schaffhauser Nachrichten»: «Dans les vestiaires, alors que l’adrénaline commençait à s'estomper, il a dit qu’il se sentait mal, qu'il avait mal au ventre. Je l’ai alors amené aux urgences.»

Au CHUV de Lausanne, on diagnostique alors chez Gianni De Nitti une rupture de la rate. Une blessure qui, dans certaines circonstances, peut mettre la vie en danger. Le gardien est opéré sur place.

Schaffhouse veut garder la forme

On ne sait pas encore combien de temps le gardien schaffhousois sera absent. La première équipe de Schaffhouse ne dispose actuellement plus que d’un seul gardien en forme. C’est pourquoi un gardien de la deuxième équipe devrait prendre le relais. «C’est comme ça dans le sport professionnel. Tu ne peux pas t’en sortir avec seulement onze joueurs, il peut toujours y avoir des blessures. Mais nous avons pleinement confiance en notre effectif et sommes convaincus que la bonne tendance va se poursuivre», poursuit le directeur sportif Bernt Haas.

En effet, le club relégué de Challenge League l’été dernier est actuellement en bonne forme. Depuis le début du second tour, l’équipe de l’entraîneur David Sesa a remporté quatre victoires en cinq matches et occupe actuellement la huitième place de Promotion League.