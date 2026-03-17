Hors-jeu: pourquoi le plan d'Arsène Wenger pose problème

La réforme du hors-jeu proposée par Arsène Wenger promet plus de buts et moins d’interventions de la VAR. Mais derrière l’idée séduisante se cachent plusieurs risques pour l’équilibre du jeu.

Florian Raz

L’idée est séduisante à première vue. La règle actuelle du hors-jeu agace, parce que la VAR refuse des buts à des attaquants pour une longueur d’orteil. Une situation qu’Arsène Wenger juge «frustrante». Et comme l’ancien entraîneur d’Arsenal porte à la FIFA le titre de directeur du développement du football, il a imaginé un changement de règle: les attaquants ne seraient désormais hors-jeu que s’ils se trouvent entièrement derrière le dernier défenseur. Le Canada est tellement enthousiaste qu’il introduira cette règle dès avril dans sa Premier League.

Selon le Français, plusieurs problèmes seraient ainsi résolus. Il y aurait moins d’interventions de la VAR et celles-ci seraient plus rapides. Les attaquants bénéficieraient d’un avantage. Et, par conséquent, davantage de buts seraient inscrits, puisque moins seraient annulés. À première vue, cela semble formidable. Mais en y regardant de plus près, l’idée pose problème. Et même plus que cela. Si la règle du hors-jeu était modifiée selon la vision de Wenger, le jeu pourrait être profondément transformé. Cinq points plaident contre le plan de l'ancien entraîneur.

La vidéo ne disparaîtra pas

La vidéo restera la vidéo. Ou comme le dit Sascha Amhof, responsable du département arbitral à l’ASF: «Pour les arbitres, la tâche reste la même: déterminer le point de référence pour juger la position de hors-jeu. Que ce soit l’avant du nez de l’attaquant ou l’arrière du crampon ne change rien. Et surtout, il ne faut pas être naïf et croire qu’il n’y aurait plus de discussions pour savoir si quelqu’un est hors-jeu ou non».

Un avantage trop important pour les attaquants

La longueur de foulée d’un homme de 1m80 en plein sprint est d’environ un mètre et demi. Imaginons donc un attaquant qui court vers le but pendant que le défenseur part dans la direction opposée pour tenter de le mettre hors-jeu. Dans ce cas, le pied avant de l’attaquant pourrait se trouver trois mètres plus près du but que le pied arrière du défenseur. Cela sans que l’attaquant soit hors-jeu.

Et même dans des situations moins extrêmes, l’attaquant pourrait facilement partir vers le but avec un mètre et demi d’avance sans que le jeu soit arrêté.

Un bouleversement tactique

L’avantage donné aux attaquants aurait immédiatement des conséquences sur le jeu. Aucun entraîneur professionnel ne prendra le risque de voir ses défenseurs partir régulièrement avec un énorme retard dans les duels à la course face aux attaquants.

La solution la plus simple serait que les défenseurs se placent beaucoup plus près de leur propre but qu’aujourd’hui. Ce qui empêcherait les équipes de presser leurs adversaires dans leur moitié de terrain. Une équipe ne peut presser haut que si elle raccourcit artificiellement le terrain grâce au piège du hors-jeu.

L’idée de base du football moderne serait alors, dans un premier temps, mise à mal. Les buts sur phases arrêtées deviendraient encore plus importants qu’ils ne le sont déjà. Il est possible que des entraîneurs trouvent d’autres solutions. Mais pour l’instant, elles ne sont pas évidentes.

Le football ne manque pas de buts

Quand Wenger explique pourquoi la règle du hors-jeu doit être modifiée, il remonte à la Coupe du monde 1990. Lors de ce tournoi, seulement 2,21 buts avaient été marqués par match. Un record négatif. C’est pour cette raison qu'il a été décidé que les attaquants ne seraient plus hors-jeu s’ils se trouvent sur la même ligne que le dernier défenseur. Ensuite, le nombre de buts a augmenté.

Une histoire à succès. Mais marque-t-on vraiment trop peu de buts aujourd’hui? Les chiffres disent plutôt «non». La Premier League, sans doute le meilleur championnat du monde, a connu entre 2023 et 2025 les saisons les plus prolifiques de son histoire. En Ligue des champions, les matches aller des huitièmes de finale ont récemment offert en moyenne plus de quatre buts par match. En Super League, la moyenne s’élève à 3,28.

La rareté des buts fait aussi le charme du football

Bien sûr, nous voulons des buts. Mais pourquoi un 4-3 entre Bâle et Zurich paraît-il si spécial? Pourquoi le 6-1 du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain en 2017 reste-t-il dans les mémoires? Simplement parce que, d’habitude, il y a moins de buts. Surtout, le football tire une grande partie de son attrait du fait que peu de buts sont inscrits. Ce n’est que dans un sport où l’objectif est rarement atteint que les outsiders peuvent espérer créer la surprise. Aucune équipe amateur de basket ne peut battre des professionnels en marquant une seule fois. Même par pur hasard.

Au football, en revanche, c’est possible. Et c’est précisément pour cela qu’il fascine les gens. Parce que l’on ne sait pas avant le coup d’envoi qui va gagner. C’est une richesse déjà fragilisée par les écarts de revenus toujours plus importants entre les équipes. Avec la règle du hors-jeu proposée par Wenger, elle pourrait l’être encore davantage.