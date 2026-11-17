Après la démonstration de l'Allemagne face aux Pays-Bas (5-0), Jürgen Klopp ne cachait pas son bonheur. Le sélectionneur allemand est tombé sous le charme de son équipe, qualifiée pour les quarts.

En bref L'Allemagne a écrasé les Pays-Bas (5-0) et signé son grand retour après une année difficile

Derry Scherhant et Brajan Gruda ont fait leurs débuts en sélection sous Jürgen Klopp et inscrit leur premier but international

En mars, l'Allemagne disputera les quarts de finale de la Ligue des nations, avec un possible duel face à l'Espagne

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Quand le football allemand a-t-il connu une telle soirée pour la dernière fois? Après la démonstration de l'Allemagne face aux Pays-Bas (5-0), les médias allemands ont rivalisé de superlatifs. «Notre plus belle victoire depuis cinq ans», a notamment titré Bild, en référence au spectaculaire succès contre le Portugal (4-2) lors de l'Euro 2021. De son côté, Eurosport a évoqué «la plus belle euphorie footballistique» depuis le sacre mondial de 2014.

Une chose est sûre: après une année marquée par une Coupe du monde ratée, la sélection allemande a retrouvé le sourire. Et son sélectionneur, Jürgen Klopp (59 ans), n'y est pas étranger. Après la rencontre, l'ancien entraîneur de Liverpool a lui-même peiné à croire à la performance de ses joueurs: «Nous avons marqué des buts incroyables. C'était de la folie. Réussir cela ici à Berlin, devant un stade comble, pour notre dernier match international de l'année, je n'aurais jamais osé en rêver.»

Les nouveaux venus ont brillé

La Mannschaft a notamment régalé son public avec plusieurs buts de grande classe. Derry Scherhant a ouvert le score à la 41e minute, avant que Florian Wirtz ne double la mise à la 60e. Nico Schlotterbeck a ensuite inscrit le troisième but allemand à la 65e minute. Six minutes plus tard, Florian Wirtz a signé un doublé, après un superbe numéro individuel de Brajan Gruda. Ce dernier a finalement clôturé le festival offensif à la 78e minute.

Les performances de Derry Scherhant et Brajan Gruda ont particulièrement réjoui Jürgen Klopp. Les deux joueurs, qui ont fait leurs débuts en sélection sous ses ordres, ont inscrit leur premier but avec l'Allemagne lors de ce rassemblement de novembre. «Ces deux-là savent jouer au football, bon sang!», s'est enthousiasmé le sélectionneur.

Mais Jürgen Klopp n'a pas seulement été impressionné par ses nouvelles recrues. Il a également salué l'ensemble de son équipe, pour laquelle il a développé un véritable attachement depuis son arrivée. Une situation qu'il n'avait pourtant pas imaginée avant de prendre ses fonctions: «Cet été, on avait un peu l'impression que le nouvel entraîneur devrait boire pour supporter la sélection allemande. Et puis j'arrive et j'en tombe complètement amoureux. C'est une équipe très spéciale.»

L'Allemagne peut-elle désormais rêver du titre?

Tout n'a pourtant pas été simple depuis l'arrivée de Jürgen Klopp. Avec une seule victoire lors de ses quatre premiers matches de Ligue des nations, le sélectionneur allemand a connu des débuts compliqués. Mais la démonstration face aux Pays-Bas a rapidement fait oublier les premières difficultés.

Après cette soirée réussie, Jürgen Klopp s'est surtout réjoui de pouvoir travailler dans un climat plus serein. Selon lui, les supporters vont désormais rentrer chez eux avec le sourire et «ne remettront pas l'équipe en question pendant au moins trois ou quatre mois».

La Mannschaft devra toutefois confirmer cette belle performance dès le mois de mars, à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des nations. Malgré sa première place dans le groupe, l'Allemagne pourrait hériter d'un adversaire redoutable, comme l'Espagne, championne du monde en titre. Le tirage au sort aura lieu vendredi à midi, au siège de l'UEFA, à Nyon (VD).