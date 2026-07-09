En plein Mondial, Manuel Akanji prépare déjà l'après-foot

Pendant qu'il dispute la Coupe du monde avec la Suisse, Manuel Akanji reçoit une bonne nouvelle venue de Winterthour. Son projet immobilier de huit millions de francs vient de franchir une étape importante.

Bernadette Hogg

Alors que Manuel Akanji dispute actuellement la Coupe du monde avec la Suisse aux États-Unis, une excellente nouvelle l'attend en Suisse. Son projet immobilier de huit millions de francs à Winterthour a été approuvé par les autorités communales. Seul le permis de construire doit encore être délivré. Dès janvier 2026, il était apparu que l'international suisse souhaitait investir dans sa ville natale de Winterthour. Selon le «Landbote», le début des travaux est désormais imminent.

Le projet prévoit la construction d'un immeuble de 28 appartements locatifs dans le quartier de Winterthour-Seen, sur la Tösstalstrasse. Le restaurant Freieck, installé sur cette parcelle depuis 45 ans, a fermé ses portes en décembre 2024. Le terrain a ensuite été vendu à la famille Akanji pour 3,9 millions de francs. Les travaux de démolition devraient commencer dès le mois de juillet. Si le calendrier est respecté, les premiers locataires pourraient emménager à la fin de l'année 2027.

Un projet porté par toute la famille

Le projet est piloté par la société fondée par le père de Manuel Akanji, Abimbola Akanji. Le défenseur de l'Inter Milan en est le président du conseil d'administration, tandis que son épouse, Mélanie Akanji, siège également au sein de cette instance.

Le défenseur de la Nati investit ainsi une partie de sa fortune en Suisse. Selon le magazine Bilanz, celle-ci est estimée entre 20 et 50 millions de francs. Manuel Akanji n'est pas le seul international suisse à miser sur l'immobilier. Plusieurs figures du football helvétique ont déjà investi dans ce secteur.

Le sélectionneur Murat Yakin développe ainsi plusieurs projets immobiliers dans la région bâloise, qu'il décrit volontiers comme son «passe-temps». Le défenseur Silvan Hefti avait, lui, acheté un immeuble locatif à Saint-Gall à seulement 21 ans. Le milieu Djibril Sow a fondé sa propre société immobilière à Lucerne en 2023, tandis que l'ancienne légende de Young Boys Marco Wölfli a rejoint la société Adlatus Immobilien AG en 2021.