Voici le onze de la Nati pour affronter l'Algérie

Murat Yakin a fait son choix et il est offensif! Voici les onze joueurs suisses qui vont défier l'Algérie dès 5h du matin ce vendredi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a fait un choix ultra-audacieux pour défier l'Algérie ce jeudi à Vancouver! Le sélectionneur a décidé d'aligner quatre joueurs offensifs (Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas et Breel Embolo) afin de mettre une pression maximale sur la défense des Fennecs, réputée friable. Granit Xhaka et Remo Freuler devront donc courir pour trois à mi-terrain! A noter que Denis Zakaria est aligné au poste de latéral droit. Le Genevois a été préféré à Silvan Widmer et à Luca Jaquez.

L'arbitre du match sera l'Argentin Yael Falcón Pérez.

Suisse: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algérie: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Aouar; Mahrez, Maza, Chaibi.