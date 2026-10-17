Emiliano Martinez sorti sur civière après un violent choc

En déplacement à Liverpool, Chelsea a dominé Everton samedi. Mais il a perdu son gardien argentin, évacué sur civière.

AFP Agence France-Presse

Le gardien argentin de Chelsea, Emiliano Martinez, est sorti sur civière, après une longue intervention des soigneurs, samedi à la suite d’une collision impressionnante avec un joueur d’Everton, lors de la 7e journée du championnat d’Angleterre. Cela n'a pas empêché Chelsea de s'imposer 0-2 sur la pelouse d'Everton, grâce à un doublé de Pedro Neto.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le vice-champion du monde a été victime d’un choc violent avec le défenseur central Jarrad Branthwaite au moment où il tentait de repousser un coup franc, à 1-0 en faveur de son équipe (66e).

Le staff médical s’est activé autour de lui pendant près de dix minutes, avant de l’évacuer sur une civière. Le gardien belge Mike Penders l’a remplacé pour la fin du match.