Un jeune joueur du FC Schaffhouse a été grièvement blessé dans les vestiaires lors d’un jeu d’étranglement inspiré des réseaux sociaux. L’affaire suscite une vive inquiétude au sein du club, des institutions et des autorités.

Stefan Kreis

L'affaire a suscité une vive émotion. Lundi dernier, un jeune joueur du FC Schaffhouse aurait été grièvement blessé dans les vestiaires du club. Contacté par Blick, le porte-parole du FC Schaffhouse, Stefan Bernhard, a confirmé que quelque chose s'était produit. «Le FC Schaffhouse a connaissance d'un malheureux incident survenu vendredi dernier dans le cadre de l'entraînement des juniors», a-t-il déclaré.

Le club a toutefois refusé d'en dire davantage. «Par responsabilité et par respect pour les juniors concernés et leurs familles, nous nous abstenons de tout commentaire supplémentaire tant que tous les faits et les circonstances n'auront pas été entièrement établis», a indiqué Stefan Bernhard. Le FC Schaffhouse a également assuré que ses pensées allaient avant tout aux personnes touchées par «cet événement malheureux et regrettable».

Un jeu d'étranglement dans les vestiaires

Vendredi, le «Schaffhauser Nachrichten» a révélé de nouveaux éléments sur l'affaire. Selon le quotidien régional, l'incident serait lié à un jeu d'étranglement pratiqué dans les vestiaires. Cette pratique dangereuse, connue sous le nom de «Choking Challenge», circule sur les réseaux sociaux. Le principe consiste à étrangler une autre personne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

Selon les informations publiées, ce qui devait être un jeu aurait tourné au drame. Le jeune joueur du FC Schaffhouse aurait perdu connaissance avant de chuter lourdement et de se frapper la tête contre le sol. Il aurait subi une fracture du crâne ainsi qu'une hémorragie cérébrale.

La police de Schaffhouse s'est également saisie de l'affaire. Interrogée par le «Schaffhauser Nachrichten», elle a confirmé qu'un incident s'était produit dans les locaux du FC Schaffhouse. «Nous pouvons confirmer qu'un incident s'est produit vendredi dans les locaux du FC Schaffhouse. Selon ses déclarations, un jeune aurait été étranglé par un autre jeune avant de devoir être transporté à l'hôpital», a indiqué la police.

Plusieurs cas recensés à Berne

Ce type de défi dangereux n'est pas nouveau. Début mai déjà, la police cantonale bernoise avait mis en garde contre le «Choking Challenge», largement relayé sur les réseaux sociaux. Deux cas ont récemment été signalés dans le canton de Berne et font actuellement l'objet d'une enquête. Dans un premier incident, la victime a été légèrement blessée. Dans le second, un jeune a subi de graves blessures, selon les autorités.

Le jeune joueur du FC Schaffhouse a entre-temps pu quitter la clinique universitaire de Fribourg où il était soigné.