Carlo Steiner
Triste nouvelle pour Joshua Kimmich. Berthold Kimmich, le père de la star du Bayern Munich, est décédé subitement à l’âge de 57 ans, rapporte «Bild». Le capitaine de la sélection allemande ne disputera pas le match contre Arsenal mercredi.
Joshua Kimmich était très proche de son père. Berthold s’était notamment investi auprès des équipes de jeunes du VfB Bösingen, le premier club de son fils, et l’avait accompagné et soutenu dès ses débuts dans le football.
Berthold Kimmich laisse derrière lui son épouse Anja, sa fille Deborah, son fils Joshua et quatre petits-enfants.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.