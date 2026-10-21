Joshua Kimmich ne jouera pas contre Arsenal mercredi après le décès soudain de son père Berthold, à l’âge de 57 ans. Le capitaine allemand était très proche de celui qui l’avait accompagné depuis ses débuts dans le football.

Carlo Steiner

Triste nouvelle pour Joshua Kimmich. Berthold Kimmich, le père de la star du Bayern Munich, est décédé subitement à l’âge de 57 ans, rapporte «Bild». Le capitaine de la sélection allemande ne disputera pas le match contre Arsenal mercredi.

Joshua Kimmich était très proche de son père. Berthold s’était notamment investi auprès des équipes de jeunes du VfB Bösingen, le premier club de son fils, et l’avait accompagné et soutenu dès ses débuts dans le football.

Berthold Kimmich laisse derrière lui son épouse Anja, sa fille Deborah, son fils Joshua et quatre petits-enfants.